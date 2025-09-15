17 đội bóng tranh tài ở Giải vô địch Bóng rổ 5x5 U23 quốc gia năm 2025

Tối 15-9, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM), Sở VH-TT TPHCM đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam khai mạc Giải Vô địch Bóng rổ 5x5 U23 quốc gia năm 2025.

Trận đấu giữa Gia Lai và Đà Nẵng. Ảnh: TRÚC GIANG

Giải đấu năm nay quy tụ 17 đội bóng với 250 vận động viên, đến từ 8 đơn vị, trong đó có 1 đơn vị quân đội và 7 đơn vị tỉnh, thành duy trì phong trào bóng rổ phát triển mạnh như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Gia Lai…

Các đội được chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó chọn các đội xuất sắc bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở nội dung nam, có 13 đội tham gia, chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 4 đội nhất bảng vào bán kết. Tổng cộng nội dung nam sẽ diễn ra 30 trận đấu.

Hơn 250 VĐV đến từ các tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước tham gia giải đấu. Ảnh: TRÚC GIANG.

Ở nội dung nữ, có 4 đội góp mặt, thi đấu vòng tròn tính điểm để xếp hạng từ nhất đến tư, với tổng cộng 9 trận đấu.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, TPHCM có số đội tham dự giải đông nhất giải với 5 đội và hơn 70 VĐV. Thành phố cũng được xem là cái nôi phát triển mạnh phong trào bóng rổ trong nước.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thị Thu Hiền (Trưởng BTC giải) tặng hoa động viên các đội tham dự giải. Ảnh: TRÚC GIANG

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh, Giải Vô địch Bóng rổ 5x5 U23 quốc gia năm 2025 là sân chơi để các vận động viên trẻ thể hiện tài năng, đồng thời là dịp để các địa phương, đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, phát triển phong trào bóng rổ.

Trận đấu giữa hai đội nam TPHCM-BD (đen) và TPHCM (xanh) diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: TRÚC GIANG

Qua giải đấu, nhiều gương mặt triển vọng sẽ được phát hiện và trở thành nòng cốt cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Đây cũng là dịp để các địa phương, đơn vị đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa TPHCM-BRVT 1 và Gia Lai đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả.

TRÚC GIANG