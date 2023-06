3 cựu công an bắn chết dê của dân vì tưởng dê núi bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Chiều 28-6, liên quan tới vụ 3 cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Đại Nghĩa (ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) dùng súng săn bắn chết 2 con dê của người dân ở khu vực núi Mào Gà (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) rồi cho vào cốp xe ô tô mang về, UBND huyện Mỹ Đức đã có báo cáo gửi lãnh đạo UBND TP Hà Nội về vụ việc gây bức xúc dư luận này.

Theo đó, UBND huyện Mỹ Đức cho biết, vụ việc xảy ra vào trưa 26-6, 3 công an gồm: Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng đi ô tô BKS 30G - 579.28 (xe của Bùi Tiến Tùng) mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã phát hiện và bắn chết 2 con dê vì cho rằng là dê núi, sau đó cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Ngay sau đó, vụ việc bị người dân phát hiện, chặn lại, không cho người và xe đi để yêu cầu các cơ quan chức năng đến giải quyết theo quy định.

Qua xác minh ban đầu của Công an huyện Mỹ Đức, 2 con dê bị bắn chết của gia đình anh Nguyễn Văn X. là người địa phương chăn thả tại khu vực núi Mào Gà.

Tại thời điểm người dân giữ 3 cán bộ công an, một số người nhà của anh Nguyễn Văn X. và khoảng gần 100 người dân hiếu kỳ đứng xem. Nhận được tin báo, UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo công an huyện phối hợp UBND xã An Phú, các đơn vị liên quan tập trung giải quyết vụ việc, lập biên bản hiện trường, phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành điều tra, giải quyết.

Công an huyện Mỹ Đức đã tham mưu UBND huyện báo cáo Công an TP Hà Nội xem xét thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 công an nêu trên. Đồng thời Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỹ Đức ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 cán bộ công an trên.

Cùng với đó, UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo công an huyện tổ chức đoàn công tác và đại diện lãnh đạo xã An Phú cùng đại diện gia đình 3 công an sai phạm đến gặp, gửi lời xin lỗi gia đình anh Nguyễn Văn X.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác thể hiện rõ quan điểm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ công an có sai phạm, không dung túng, bao che.

Đại diện gia đình cán bộ sai phạm gửi lời xin lỗi, xin được bồi thường thiệt hại đối với gia đình anh X. Gia đình người dân có dê bị bắn chết đồng thuận với hình thức xử lý đối với 3 cán bộ sai phạm và đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.