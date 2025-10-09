4 đội bóng tăng cường ngoại binh tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025

Ngoại binh Thái Lan đã chính thức gia nhập đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh. Ảnh: ĐĂNG THÀNH

Theo tìm hiểu của SGGP, 4 đội bóng chuyền đã đạt được thỏa thuận để có ngoại binh tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 sẽ tổ chức tại Hà Tĩnh cuối tháng 10.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội là 1 trong 4 đội sẽ có ngoại binh trong đội hình. Đại diện đội bóng trao đổi cùng SGGP ngày 9-10: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận để thuê 1 chủ công quốc tịch Mỹ khoác áo. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể thông tin cụ thể về danh tính do còn thực hiện các thủ tục. Khi cầu thủ sang Việt Nam, danh tính sẽ được công bố”. Như vậy đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, đội bóng chuyền nữ Hà Nội thuê cầu thủ ngoại. Trước đó, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Bình đã vượt qua vòng loại để vào vòng chung kết giải hạng A năm nay với đội hình chỉ có VĐV nội. Đội bóng này cũng đã có chuyên gia Kittipong (Thái Lan) tham gia ban huấn luyện thời gian qua.

Đội bóng chuyền nữ Bắc Ninh cũng đã đạt được thỏa thuận để có tay đập trẻ Nanaphat Moonjakham (Thái Lan) khoác áo thi đấu. Mục tiêu của đội bóng chuyền nữ Bắc Ninh là vào chung kết giành suất thăng hạng do vậy đơn vị quản lý chấp thuận để ban huấn luyện bổ sung VĐV ngoại binh. Đây là cầu thủ thi đấu sở trường vị trí đối chuyền.

Cũng theo tìm hiểu, đội nữ Quảng Ninh quyết định tăng cường 1 cầu thủ ngoại tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Đội nữ Quảng Ninh đang có 2 cầu thủ được thi đấu tại giải vô địch quốc gia là chủ công Vi Thị Như Quỳnh (đội Ngân hàng Công Thương) và libero Lê Thị Yến (đội Hóa chất Đức Giang lào cai). Ban huấn luyện đội bóng cho biết, cầu thủ ngoại binh sẽ được công bố chính thức khi hoàn tất thủ tục sang Việt Nam.

Trong khi đó, đội nam Hà Tĩnh đã có chủ công Assanaphan Chantajorn (Thái Lan) khoác áo chính thức. Cựu tuyển thủ Thái Lan đã tới Hà Tĩnh từ ngày 6-10 tập luyện để sẵn sàng tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025.

Trước đó, một số thông tin cho rằng đội nam Vĩnh Long dự kiến sẽ tăng cường 1 ngoại binh. Hiện tại ban huấn luyện đội Vĩnh Long cho biết các cầu thủ tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết giải hạng A 2025 và gần như chắc chắn đội chưa thuê ngoại binh thời điểm hiện tại.

Vòng chung kết diễn ra tại Hà Tĩnh từ ngày 23-10 đến 2-11. Đội vô địch nam, nữ sẽ được suất thăng hạng.

MINH CHIẾN