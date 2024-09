400 triệu đồng cho runner phá kỷ lục cự ly 21km ở Run To Live mùa 2

Cộng đồng chạy bộ tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đón chờ sự trở lại của giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống mùa thứ 2 - 2025. Đáng chú ý, phần thưởng 2 giải đặc biệt đã được nâng lên 400 triệu nếu vượt kỷ lục quốc gia (mỗi giải nam/nữ trị giá 200 triệu).

Run To Live mùa 2 dự kiến quy tụ 10.000 VĐV tham dự. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không để giới mộ điệu chờ đợi lâu, Run To Live mùa 2 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-3-2025 (ngày chạy chính 9-3) tại Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Vào ngày 30-9 tới, cổng đăng ký sẽ chính thức được mở, tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km. Giải chạy bán marathon Run To Live - Chạy vì cuộc sống là sự kiện thường niên, do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức. Đường chạy sẽ đưa các VĐV khám phá nhiều địa điểm nổi bật của TP Thủ Đức như: cầu Ba Son, công viên bờ sông Sài Gòn, công viên Sala, công viên Thạnh Mỹ Lợi...

RTL mùa 2 ấn định ngày trở lại

Còn nhớ ở mùa giải đầu tiên, Run To Live thu hút hơn 7.000 VĐV tham gia tranh tài. Ngoài công tác tổ chức, cung đường chạy đẹp, các giải thưởng giá trị..., Run To Live mùa 1 - 2024 còn hấp dẫn người tham dự bởi 2 giải đặc biệt, vượt qua kỷ lục quốc gia ở cự ly 21km (mỗi giải nam/nữ trị giá 100 triệu).

2 chân chạy nổi tiếng của Bình Phước là Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa đã giành chiến thắng chung cuộc ở cự ly 21km. Thế nhưng, thông số kỷ lục quốc gia vẫn chưa được xô ngã. Vì vậy, 2 giải đặc biệt này đã được Ban tổ chức giữ lại và đóng góp vào Run To Live mùa 2. Như vậy, ngoài những hạng mục giải thưởng chính, mùa 2 sẽ có 2 giải đặc biệt giá trị 400 triệu nếu vượt kỷ lục quốc gia ở cự ly bán marathon 21km (mỗi giải nam/nữ trị giá 200 triệu).

Sự xuất hiện của Nguyên Thanh trên đường chạy RTL đã tạo thêm nhiều động lực cho các tuyển thủ phong trào. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện Hoàng Nguyên Thanh (1 giờ 06 phút 40 giây, tại giải Bán marathon quốc tế Việt Nam 2024) và Nguyễn Thị Oanh (1 giờ 15 phút 10 giây, giải Bán marathon quốc tế Việt Nam 2024) là những người đang giữ kỷ lục quốc gia ở cự ly 21km (các thông số kỷ lục sẽ được cập nhật cho đến thời điểm Run To Live mùa 2 diễn ra). Trong trường hợp có nhiều VĐV cùng chinh phục được các kỷ lục mà Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Thị Oanh đang nắm giữ thì người có thành tích tốt nhất sẽ được tính là người chiến thắng.

NGUYỄN ANH