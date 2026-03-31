7 đội bóng chuyền nữ hoàn thành chuyển nhượng cầu thủ ngoại vòng 1 giải quốc gia 2026

7 đội bóng tại vòng 1 giải đấu năm nay tăng cường ngoại binh và hiện tại các hợp đồng đã hoàn tất để từng Ban huấn luyện có sự chuẩn bị chuyên môn.

Ngoại binh Garcia (Cuba) của đội VTV Bình Điền Long An đang tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: VTVBĐLA

Theo ghi nhận của SGGP, 7 đội bóng nữ đã xác nhận có ngoại binh tăng cường lực lượng tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 là VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội, Thanh Hóa.

Từ đó, các ngoại binh đã dần xác định gồm Lianet García Angladaa (Cuba) của đội VTV Bình Điền Long An, Wang Yizhu (Trung Quốc) tới đội Ninh Bình và Suvi Kokkonen (Phần Lan) của đội Ngân hàng Công Thương, Cai Xiaoqing (Trung Quốc) gia nhập đội Thanh Hóa. Trong khi đó HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) đã chọn ngoại binh Ivana Vanjak (Đức) tăng cường lực lượng thi đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sắp tới.

Qua tìm hiểu, các cầu thủ Lianet García Angladaa hay Suvi Kokkonen, Cai Xiaoqing đã đến Việt Nam để tập luyện cùng đội bóng chủ quản hướng đến thi đấu. Mỗi đội bóng có mục tiêu của mình. Tuy nhiên, lịch trình sang Việt Nam đều phục thuộc vào cầu thủ do họ thi đấu giải tại đơn vị chủ quản sau đó mới tới Việt Nam. Dẫu vậy, tất cả đều đảm bảo sẽ có mặt đúng thời điểm tranh tài vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 từ ngày 6-4 tới 19-4 ở Đông Anh (Hà Nội).

“Chúng tôi đã có 2 ngoại binh để chuẩn bị cho vòng 1 giải quốc gia năm nay. Trong thời gian có mặt ở Việt Nam trước khi thi đấu, cầu thủ sẽ tập trung chuẩn bị để làm quen chiến thuật của đội hình”, đại diện đội Binh chủng Thông tin cho biết. Năm nay, đội bóng này đã tăng cường 2 ngoại binh Che Wenhan và Sun Jie (Trung Quốc) nhằm thể hiện quyết tâm giành kết quả cao nhất. Dẫu vậy, các kết quả sẽ chờ vào điểm số thi đấu từng trận khi diễn ra thực tế.

Nội dung nữ giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ có đội Hưng Yên không thuê ngoại binh. Về lý thuyết, đội bóng này bị đánh giá thấp hơn do thiếu ngoại binh tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, HLV Trần Văn Giáp (Hưng Yên) cho biết đội bóng sẽ cố gắng thi đấu với quyết tâm cao nhất để đạt điểm số phù hợp.

8 đội bóng của nội dung nữ tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 có những sự chuẩn bị tập trung của mình. Từng đội tăng cường ngoại binh đều tập trung giành thành tích cao nhất. Bởi lẽ, nếu đội bóng đạt được thành tích tốt ngay tại vòng 1, họ sẽ yên tâm tại vòng 2 năm nay. “Chúng tôi đánh giá rằng cầu thủ ngoại binh có vai trò quan trọng những việc quyết định kết quả thi đấu trong mỗi trận vẫn nằm ở lực lượng nội binh”, đại diện ban chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao đổi.

Theo chương trình thi đấu, mỗi đội nữ tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 thi đấu 7 trận với thể thức vòng tròn 1 lượt tại Đông Anh (Hà Nội). Do đó, các Ban huấn luyện đều có sự tính toán của mình.

Đội nữ Hóa chất Đức Giang cũng xác định ngoại binh thứ 2 sẽ tham gia đội hình thi đấu vòng 1 giải năm nay là Nannaphat Moonjakham (Thái Lan). Tay đập thi đấu vị trí đối chuyền. Cầu thủ sẽ sang Việt Nam ngay tuần này.

Cầu thủ Rivan (giữa) tiếp tục là ngoại binh của đội Thể Công Tân Cảng. Ảnh: VFV Đối với lực lượng ngoại binh, đội nam Thể Công Tân Cảng là đội duy nhất tăng cường 2 ngoại binh tại vòng 1 giải năm nay là Rivan (Indonesia) và Xue Zhihong (Trung Quốc). Tay đập Rivan tới Việt Nam ngày 1-4 còn Xue Zhihong sang Việt Nam ngày 4-4.

MINH CHIẾN