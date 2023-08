7 người chết, 1 người đang mắc kẹt trong khu lán nương

Cụ thể, tại huyện Than Uyên (Lai Châu) có 4 người (thiệt mạng do lũ cuốn và do lở đất); tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có 2 cháu bé thiệt mạng do đá lở lăn vào nhà. Tỉnh Lai Châu đã cấp tốc sơ tán 4 gia đình khỏi nơi nguy hiểm.

Còn tại tỉnh Sơn La, tính đến 10 giờ sáng 6-8, có 1 người chết do lũ cuốn là anh Lò Văn La (SN 1990), ở bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

Cũng ở huyện này, có 8 nhà sập (thuộc xã Chiềng Lao và Chiềng Hoa), 28 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở, đá lăn vào nhà.