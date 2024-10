9 đội nữ tích cực tập luyện sẵn sàng cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đang tập luyện tích cực để sẵn sàng cho cuộc đấu tại Lào Cai. Ảnh: MINH MINH

Thận trọng là trên hết

Đội nữ VTV Bình Điền Long An được các đối thủ xem là ứng viên cho vị trí nhóm đầu. Tuy nhiên, lãnh đội VTV Bình Điền Long An – ông Phan Hùng Cường trao đổi cùng SGGP rất thẳng thắn: “chúng tôi rất thận trọng và đang nỗ lực chuẩn bị chuyên môn. Giai đoạn 2 của giải đấu tới đây là rất căng thẳng, không riêng đội bóng chúng tôi mà tất cả các đội đều đang tập trung cao độ. Đội VTV Bình Điền Long An tập trung tinh thần cao nhất cho từng em cầu thủ với mục tiêu nỗ lực thi đấu từng trận còn lại để có được kết quả như trong tập luyện”.

Là đội bóng ở xa nhất nhưng ngay từ ngày 18-10, VTV Bình Điền Long An đã sớm di chuyển ra miền Bắc để tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh làm quen với khí hậu trước khi tới Lào Cai. HLV Thái Quang Lai cho biết quãng thời gian tập luyện lúc này là thời điểm quyết định để ban huấn luyện chuẩn bị kỹ nhất các bài chiến thuật. Ghi nhận trực tiếp ở sàn tập trong ngày 20-10, 14 cầu thủ của VTV Bình Điền Long An thực hiện các bài tập trên tinh thần cao nhất. Nhưng dĩ nhiên, họ vẫn có sự thoải mái trong tiếng nói cười làm giảm bớt áp lực trước khi thi đấu chính thức.

Trong khi đó, đội nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, Geleximco Thái Bình, Ninh Bình hay Thanh Hóa cũng đang trong guồng chuẩn bị tích cực. Cầu thủ của Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước tập cao độ 2 buổi/ngày để cầu thủ đạt hiệu suất cao nhất trong các bài chuyên môn. Dễ nhận thấy, đội bóng áo lính đang tích cực tập trung ở khâu cải thiện phòng thủ bước 1. Đội đương kim vô địch quốc gia là nữ Ninh Bình đã chọn điểm tập huấn tại Thái Lan để làm nóng tinh thần cầu thủ trước khi tới Lào Cai thi đấu. Đội này sẽ tập huấn tới ngày 2-11 mới về Việt Nam để đi Lào Cai.

Đội nữ Quảng Ninh đã có mặt tại Lào Cai cách đây gần 2 tuần. Cầu thủ Quảng Ninh giữ vững mục tiêu quyết tâm trụ hạng do vậy ban huấn luyện thận trọng cho cầu thủ tập nhiều phương án chiến thuật để thi đấu tốt 4 trận còn lại của mình. Ở một sự chuẩn bị khác, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò nữ Ngân hàng Công thương vừa thực hiện đợt tập huấn, đấu tập tại Ninh Bình mới đây. Theo chia sẻ, tinh thần cầu thủ Ngân hàng Công thương rất tự tin lúc này và tất cả tìm cơ hội cải thiện điểm số trong những trận ra quân của mình. Ông Kiệt và đội bóng của mình sẽ thi đấu 4 trận tiếp theo tại giai đoạn 2.

Thời điểm để rèn ngoại binh

Các cầu thủ ngoại vẫn được xem là nhân tố then chốt để các đội tạo dấu ấn cho mình. Từng đội bóng đều cần giai đoạn chuẩn bị hiện tại giúp ngoại binh hiểu thêm bóng chuyền Việt Nam như thế nào. Các ngoại binh được chú ý ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024 có thể kể tới Joyce Agbolossou (VTV Bình Điền Long An), Jana Kulan (Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước), Katarina Pilepic (Ngân hàng Công thương), Svetlana Sukhoverkhova (Geleximco Thái Bình), Yeliz Basa (Quảng Ninh)... Họ đã có mặt tại Việt Nam.

Đội nữ áo lính của Binh chủng Thông tin đã tăng cường ngoại binh để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Katarina Pilepic đã tập luyện cùng các đồng đội ở đội nữ Ngân hàng Công thương hơn 1 tuần qua và ban huấn luyện đội này tin mũi tấn công người Croatia có thể làm nên đột biến. Trong khi đó, Svetlana Sukhoverkhova bắt đầu ra sân làm quen ở đội nữ Geleximco Thái Bình. Cầu thủ người Nga được đánh giá có tầm bật đà tấn công hiệu quả dẫu thế sự thành công ra sao phải chờ vào thực tế thi đấu trên sân.

Các đội bóng nữ còn thời gian 2 tuần để chuẩn bị chuyên môn trước khi vào tranh tài chính thức giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024. Dù có ngoại binh nhưng ban huấn luyện mỗi đội luôn hiểu rằng nếu có sự phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý với nội binh, cầu thủ ngoại mới phát huy được hết khả năng của mình.

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 bắt đầu ngày 7-11. 9 đội dự giải gồm Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hóa chất Đức Giang lào cai, Quảng Ninh, Geleximco Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Nội.

MINH CHIẾN