973 bộ huy chương sẽ tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Sẽ có 973 bộ huy chương của 48 môn thể thao được đưa vào tranh tài chính thức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ở TPHCM.

Điền kinh là một trong những môn sẽ có nhiều bộ huy chương nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quy định cụ thể số bộ huy chương

Bộ VH-TT-DL vừa chính thức ban hành Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Quyết định được Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương ký, thực hiện trong tháng 12-2025.

Tại kỳ Đại hội này, Bộ VH-TT-DL thông qua chương trình tổ chức 48 môn thể thao gồm tổng số 973 bộ huy chương. Trước đó ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022 đã diễn ra tại Quảng Ninh, số môn thi đấu là 43 và số bộ huy chương là 941. Tuy nhiên về sau, chương trình thi đấu đã không diễn ra môn thể dục nghệ thuật vì vậy tổng số bộ huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022 chỉ là 938.

Theo Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, điền kinh tổ chức số bộ huy chương nhiều nhất với 52 nội dung (trong đó có thi đấu leo núi Bà Rá). Đứng phía sau điền kinh là môn bắn súng (51 bộ huy chương), thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, 41 bộ huy chương), đua thuyền (rowing, canoeing, sailing, thuyền truyền thống, 87 bộ huy chương), vật (cổ điển, tự do, bãi biển, 39 bộ huy chương) bắn cung (32), cử tạ (30), judo (32), võ cổ truyền (37), wushu (30)… Lần đầu tiên, thể thao Việt Nam chứng kiến các môn mới sẽ xuất hiện tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 gồm võ thuật tổng hợp (MMA) với 6 bộ huy chương, pickleball với 5 bộ huy chương, thể thao điện tử với 3 bộ huy chương, roller (trượt ván, roller) với 14 bộ huy chương.

MMA lần đầu được tổ chức tại Đại hội thể thao toàn quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong quy định tổ chức của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, mỗi nội dung thi đấu chỉ tổ chức khi có tối thiểu 4 VĐV hoặc 4 đội của 4 đoàn thể thao trở lên đăng ký tham dự.

“Riêng với môn TDDC và nhảy cầu, mỗi nội dung thi đấu chỉ tổ chức khi có tối thiểu 4 VĐV hoặc 3 đội của 3 đoàn thể thao trở lên đăng ký tham dự. Trong trường hợp đó Ban tổ chức chỉ trao HCV, HCB cho 2 VĐV hoặc 2 đội xếp hạng nhất và hạng nhì”, quy định ghi cụ thể.

Các đơn vị nắm rõ thời hạn đăng ký

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ấn định thời gian tổ chức từ ngày 20-11 tới 12-12-2026. Việc Điều lệ được ban hành sớm trước 1 năm cũng để các đơn vị trong cả nước đủ thời gian chuẩn bị lực lượng và hoàn tất các thủ tục hồ sơ VĐV, tránh những sự cố tranh cãi trong hợp đồng không đúng theo quy định.

Quy định điều kiện đăng ký thi đấu ghi cụ thể: “VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện sau: Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (1 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban tổ chức Đại hội).

Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV: Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp”.

Đồng thời, mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu 1 môn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Vào ngày 1-7 năm sau, các đơn vị phải hoàn thành đăng ký danh sách sơ bộ lực lượng tham dự. Hạn chót đăng ký danh sách chính thức là ngày 1-9-2026.

Môn roller có trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH MINH

Ngoài ra, quy định chỉ cho phép các địa phương, ngành đã từng tham gia thi đấu trong hệ thống quốc gia giai đoạn từ 2022 - 2025 của một môn, phân môn thể thao mới được phép đăng ký tham dự môn thể thao đó tại Đại hội (trừ các môn, phân môn thể thao mới: roller, pickleball, thể thao điện tử, sailing, đua thuyền truyền thống, đá cầu bãi biển, vật bãi biển, cầu mây bãi biển, cờ vây, Việt dã leo núi Bà Rá và MMA).

Võ sĩ wushu sẽ thi đấu ở Đồng Nai tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Đại hội sẽ tổ chức tại TPHCM (địa điểm chính) và Đồng Nai, Đồng Tháp. Các môn tổ chức gồm điền kinh (tại sân Thống Nhất, TPHCM; thi đấu Việt dã leo núi tại Đồng Nai), thể thao dưới nước (bơi tại TPHCM, nhảy cầu tại Hà Nội), TDDC, bóng đá (bóng đá nam, nữ, futsal), vật (tự do, cổ điển, bãi biển), bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, đua thuyền (rowing, canoeing, truyền thống tại TPHCM, sailing tại Đồng Nai), bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng rổ (3x3, 5x5), bóng ném (trong nhà, bãi biển), xe đạp (đường trường, địa hình), bóng bàn, golf, triathlon, karate, cầu mây (trong nhà, bãi biển), kurash, jujitsu, roller, thể thao điện tử, thể hình, muay, bi sắt, bowling, cờ, billiards & snooker, khiêu vũ thể thao, thể dục aerobic, vovinam, lặn, võ cổ truyền, đá cầu (trong nhà, bãi biển), đẩy gậy, kéo co, lân sư rồng, pickleball sẽ diễn ra tại TPHCM. Môn wushu tổ chức tại Đồng Nai. Môn pencak silat tại Đồng Tháp. Ngày 1-3-2026 là thời hạn chót ban hành Điều lệ của từng môn tại Đại hội.

MINH CHIẾN