Ấn Độ cam kết hỗ trợ các đảo quốc Thái Bình Dương

Washington và các đồng minh đang tìm cách tăng cường quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương, trải dài trên diện tích 40 triệu km2 mặt biển khi khu vực này ngày càng trở nên quan trọng trong chiến lược an ninh của cả Trung Quốc và các nước phương Tây. Theo Reuters, Thủ tướng Ấn Độ Modi khẳng định, Ấn Độ là đối tác phát triển đáng tin cậy của Diễn đàn Hợp tác Quần đảo Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời cam kết hướng tới một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và bao trùm. Thủ tướng Ấn Độ cho biết, sẵn sàng chia sẻ khả năng và kinh nghiệm của mình về công nghệ kỹ thuật số, công nghệ vũ trụ, an ninh y tế, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.