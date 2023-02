Ấn Độ ra mắt cơ sở sản xuất trực thăng quy mô nhất

Theo CNA, nhà máy sản xuất máy bay trực thăng hàng đầu châu Á này sẽ sản xuất máy bay trực thăng hạng nhẹ do Ấn Độ thiết kế và phát triển; sau đó mở rộng để chế tạo các loại máy bay trực thăng đa năng khác. Nằm ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, nhà máy được khánh thành chỉ vài tháng sau khi New Delhi tiết lộ sở hữu máy bay trực thăng tấn công được sản xuất trong nước, thiết kế để sử dụng ở các khu vực có độ cao lớn như dãy Himalaya. New Delhi tuần trước cũng công bố mức tăng 2 con số trong ngân sách quốc phòng hàng năm. Tuy nhiên, nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào phần cứng từ Moscow - nhà cung cấp quân sự lớn nhất của Ấn Độ.