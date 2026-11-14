Argentina thua trận đầu tiên kể từ khi Messi giã từ

Đội tuyển quốc gia Argentina đã phải nhận thất bại 1-2 trước Uruguay trong trận giao hữu tại sân La Bombonera (Buenos Aires) vào ngày 13-11, trận đấu đầu tiên kể từ khi huyền thoại Lionel Messi tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Lionel Messi vào tháng trước đã chơi trận cuối cùng cho Argentina trong một trận giao hữu đầy cảm xúc trước Benin, khép lại sự nghiệp lẫy lừng với 207 lần khoác áo và 125 bàn thắng. Khi thiếu vắng siêu sao 39 tuổi này, La Albiceleste đã gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Uruguay trong phần lớn thời gian của trận giao hữu.

Nico Paz sở hữu cơ hội tốt nhất cho Argentina trong hiệp một, nhưng cú sút của anh đã bị thủ thành Cristopher Fiermarin bên phía Uruguay cản phá thành công. Uruguay tạo ra bước ngoặt ngay sau giờ nghỉ khi quả đá phạt từ cánh trái của Giorgian de Arrascaeta gây ra sự hỗn loạn trước khung thành Argentina. Hậu vệ Lisandro Martinez nỗ lực đánh đầu phá bóng, nhưng bóng lại đập trúng người đồng đội Leonardo Balerdi rồi bay thẳng vào lưới.

Đến phút 53, De Arrascaeta tiếp tục góp dấu giày vào bàn thắng thứ 2 cho Uruguay, tình huống đá phạt góc của anh dường như đã chạm vào vai Maxi Araujo rồi vẽ nên một đường cong đưa bóng vào lưới.

Alvarez rút ngắn tỷ số 1-2 cho Argentina ở giữa hiệp 2 và có thêm một cơ hội ngon ăn khác trong thời gian bù giờ, nhưng Uruguay đã bảo toàn thành công chiến thắng, đánh bại đương kim á quân thế giới Argentina trong trận đầu tiên kể từ khi Messi giải nghệ ở cấp độ đội tuyển. HLV Lionel Scaloni cũng nhận trái đắng chỉ vài ngày sau khi ông gia hạn hợp đồng với tuyển Argentina đến năm 2030.

Mặc dù vậy, HLV Scaloni vẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng đội hình của ông đang sở hữu đủ tài năng để tái thiết sau hơn 20 năm luôn xoay quanh siêu sao từng 8 lần thắng Quả bóng vàng.

“Chúng tôi phải tái thiết mà không có Leo Messi, và chúng tôi có đủ tài năng để vực dậy sau thất bại này”, HLV Scaloni đánh giá, “Trận đấu diễn ra khá tốt, bất chấp kết quả cuối cùng, chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2. Điều này mang lại cho tôi nhiều dữ kiện để phân tích. Chúng tôi biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn, và giờ là lúc phải tiếp tục nỗ lực làm việc”.

Trong khi tiền đạo Alvarez chia sẻ: “Đây là một trận đấu quan trọng và chúng tôi rất muốn giành chiến thắng. Dù kết quả không như ý, chúng tôi vẫn thể hiện được những điểm tích cực. Luôn có chỗ để cải thiện.

Chúng tôi đã phần nào thực hiện được ý đồ của HLV. Phía trước vẫn còn một trận đấu nữa. Đây là một kỷ nguyên mới với nhiều gương mặt trẻ. Chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực để kế thừa di sản mà các thế hệ đi trước để lại”.

Argentina sẽ hướng tới việc vực dậy tinh thần trong cuộc đối đầu với Costa Rica tại Cordoba vào ngày 17-11. Trong khi Uruguay sau khi giành chiến thắng thứ 3 dưới thời tân HLV Diego Forlan, sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Cộng hòa Dominica.

LINH SƠN