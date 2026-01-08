Arteta: Arsenal cần chứng tỏ bản thân trước Liverpool

Mikel Arteta tin rằng Arsenal "cần chứng tỏ bản thân" khi tiếp đón nhà đương kim vô địch Liverpool

Arsenal đã thắng hai trận sân nhà gần nhất trước nhà đương kim vô địch Premier League, đánh bại Man City ở cả mùa giải 2023-24 và 2024-25. Lần gần nhất họ làm được điều này là trong ba mùa giải liên tiếp từ 1961-62 đến 1963-64, khi đánh bại Tottenham, Ipswich Town và Everton.

Đội bóng phía bắc London được siêu máy tính Opta đánh giá có 86,2% cơ hội chấm dứt 22 năm chờ đợi để nâng cao chiếc cúp vô địch mùa này. Trong khi đó, xác suất Liverpool bảo vệ thành công danh hiệu của họ chỉ là 0,07% sau giai đoạn đầy biến động từ tháng 9 đến tháng 11.

Liverpool đã đánh bại Arsenal 1-0 hồi tháng 8 nhờ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai, và giờ đây Arteta đang hướng đến một màn trình diễn mạnh mẽ trước đội bóng của Arne Slot. Arteta nói: "Tôi rất hào hứng. Đây là một trận đấu lớn với nhà vô địch Premier League mùa trước. Chúng tôi có điều cần chứng minh. Chúng tôi sẽ tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để tạo nên một bầu không khí tuyệt vời. Chúng tôi đang dẫn đầu bảng, được chơi trên sân nhà trước một đối thủ thực sự mạnh. Chúng tôi muốn duy trì vị trí của mình. Để làm được điều đó, chúng tôi phải thi đấu xuất sắc trong suốt trận đấu. Đó là điều chúng tôi phải chứng minh".

Arsenal đã thắng bảy trận sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh – chỉ một lần duy nhất dưới thời Arteta họ có chuỗi trận thắng sân nhà dài hơn, đó là 10 trận liên tiếp từ tháng 4 đến tháng 12-2022. Tuy nhiên, không đối thủ nào Arsenal thua ở Premier League nhiều hơn Liverpool và Manchester United (cùng 26 trận). Arteta tin rằng sự cổ vũ của khán giả nhà tại sân Emirates sẽ rất quan trọng để giành được ba điểm trước Liverpool.

Arteta nói thêm: "Không có gì sánh bằng. Bạn trở thành một cầu thủ khác. Trạng thái tinh thần của bạn tốt hơn, trình độ của bạn tốt hơn, sự tự tin của bạn tốt hơn. Họ khuyến khích bạn thực hiện các pha bóng một cách quyết liệt, với rất nhiều quyết tâm, và điều đó nâng đỡ toàn đội. Nó tạo ra sự khác biệt rất lớn. Chúng tôi trở thành một đội bóng khác. Mức năng lượng, sự cam kết, sự tự tin và khát khao được truyền tải bởi họ. Chúng tôi cần họ vào thứ Năm".

HOÀNG HÀ