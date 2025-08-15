Arteta: “Arsenal cần danh hiệu để được xem là đội bóng lớn”

HLV Mikel Arteta cho biết Arsenal của ông hiện đang khát khao một danh hiệu lớn.

Arteta đã dẫn dắt Arsenal giành một chức vô địch FA Cup và 2 danh hiệu FA Community Shield trong 7 năm, cũng như vị trí á quân trong 3 mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất. Mặc dù chưa có danh hiệu nào dưới sự dẫn dắt của mình, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng Arsenal là một CLB “đã chuyển mình” so với thời điểm ông mới tiếp quản.

“Tôi dành trọn đam mê, năng lượng, kiến thức và tất cả những gì tôi có cho CLB này”, Arteta chia sẻ với ESPN Brasil. “Tôi tin rằng chúng tôi đã đưa CLB đến một vị thế tốt hơn. Xét về thành tích, khi nhìn lại 3 năm qua của Ngoại hạng Anh, chúng tôi là đội ghi được nhiều điểm nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, Arsenal là một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu hiện tại. Nhưng chúng tôi vẫn cần giành được một danh hiệu lớn, đó là điều duy nhất chúng tôi còn thiếu và cần phải hoàn thành mục tiêu đó”.

Pháo thủ đã chi tiêu mạnh tay trong mùa hè này để phục vụ cho tham vọng của mình. Họ mang về tiền đạo Viktor Gyokeres với giá 55 triệu bảng, đồng thời chào đón Noni Madueke, Martin Zubimendi, Christhian Mosquera, Christian Norgaard và thủ môn Kepa Arrizabalaga để nâng tổng chi phí chuyển nhượng hơn 200 triệu bảng. “Đó là một mùa hè mà chúng tôi có cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn. Đó cũng là một mùa hè mà chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã có thể ký hợp đồng với những cầu thủ mới để có một đội hình lớn hơn và chất lượng hơn”, Arteta đánh giá thêm. “Đây sẽ là một mùa giải thú vị, hãy nhìn vào trình độ của tất cả các đội bóng, của giải đấu nói chung”.

HLV Arteta rất hài lòng khi mang về tiền đạo Viktor Gyokeres với giá 55 triệu bảng.

Tiền đạo là vị trí thường xuyên bị chấn thương tàn phá trong thời gian Arteta dẫn dắt Pháo thủ, đến mức tiền vệ Mikel Merino từng phải dẫn dắt hàng công tại Emirates trong một phần mùa giải trước. Nhưng giờ đây ông đã có Gyokeres, người ghi 54 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Sporting Lisbon mùa giải trước. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng chân sút người Thuỵ Điển có thể tiếp tục phong độ ghi bàn sung mãn này trong hệ thống đang vận hành của Arsenal.

“Chúng tôi đã mang về một cầu thủ đặc biệt. Khi nhìn vào số liệu thống kê của cậu ấy, thật ấn tượng với những gì cậu ấy đã làm được trong những năm gần đây. Và thứ hai, bởi vì chúng tôi cần cải thiện vị trí đó trong đội hình của mình”, Arteta nói. “Mùa giải trước, chúng tôi đã chứng kiến những chấn thương của các cầu thủ quan trọng, những người phải nghỉ thi đấu bốn hoặc năm tháng. Ở cấp độ này, điều đó là không thể tiếp tục xảy ra. Giờ đây, trong bối cảnh này, chúng tôi cần một cầu thủ có cá tính để chịu được áp lực khi khoác lên mình chiếc áo đó, và ra sân với tất cả những điều đó. Viktor có tất cả!”.

