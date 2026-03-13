Asian Cup nữ 2026: Australia giành vé đầu tiên vào Bán kết

Giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên ở trận Bán kết 1 vào ngày 13-3, đội chủ nhà Australia đã giành vé vào Bán kết, đồng thời xuất đầu tiên của châu Á tham dự World Cup nữ 2027 cũng đã được xác định.

CHDCND Triều Tiên để thua ở trận Tứ kết từ những sai lầm ở hàng phòng ngự. Ảnh: AFC.

Cả hai đội vốn sở hữu hàng công mạnh qua những thể hiện ở vòng đấu bảng nên cuộc so tài ở vòng Tứ kết đã tạo nên thế trận đôi công rất hấp dẫn. Ngay ở phút thứ 9, Australia đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ sai lầm trong xử lý bóng của hậu vệ đội CHDCND Triều Tiên ở biên trái, bóng sau đó được chuyền vào trong và Kennedy kết thúc bằng cú sút chân trái hiểm hóc tung lưới thủ môn Yu Son Gum.

Các cô gái CHDCND Triều Tiên nỗ lực dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, nhưng sự xuất sắc của thủ Arnold nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà. Cơ hội đáng tiếc nhất của CHDCND Triều Tiên vào phút bù giờ khi Hong Song OK dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Arnold nhưng bóng đi trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Sang đầu hiệp hai, cũng từ sai lầm của hậu vệ CHDCND Triều Tiên khi chuyền bóng không tốt, Kerr đoạt bóng đẩy nhanh vào vòng 16m50 trước khi tung cú dứt điểm tung lưới Yu Son Gum nâng tỷ số 2-0.

Những nỗ lực của CHDCND Triều Tiên đến phút 65 mới được đền đáp với bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ cú đệm bóng cận thành của Chae Un Yong sau đường chuyền từ biên trái của Kim Kyong Yong. Trận đấu có 8 phút bù giờ và đó là quãng thời gian mà hàng phòng ngự Australia vất vả trước nỗ lực tìm bàn gỡ của đối phương.

Thắng 2-1 chung cuộc, đội chủ nhà đã vỡ òa trong cảm xúc giành vé đầu tiên đi dự World Cup. Trong khi đó CHDCND Triều Tiên dù đã bị loại ở giải châu Á, nhưng vẫn còn hy vọng giành vé đi World Cup qua vòng play-off.

LÊ ANH