Ba đội TPHCM vào bán kết Giải futsal U20 quốc gia 2025

Khép lại lượt trận thứ 4 vòng bảng Giải futsal U20 quốc gia 2025 diễn ra vào chiều tối 13-9 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), Ban tổ chức đã xác định đầy đủ 4 CLB giành quyền góp mặt tại vòng bán kết, trong đó có tới ba đội đến từ địa phương chủ nhà.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM (áo đỏ) vàng U20 Tân Hiệp Hưng TPHCM (áo vàng) đoạt vé vào vòng bán kết. ẢNH: TÂM HÀ

Tại bảng A, trận đấu được chờ đợi giữa hai đại diện TPHCM là U20 Thái Sơn Nam TPHCM và U20 Sài Gòn Titans đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Thầy trò HLV Nguyễn Bảo Trung là đội tiếc nuối hơn khi đánh rơi chiến thắng bởi bàn thua ở thời điểm trận đấu chỉ còn 37 giây.

Dẫu vậy, kết quả này vẫn đủ giúp cả hai đội cùng có được 7 điểm sau 3 lượt trận, qua đó sớm ghi tên mình vào vòng bán kết, bởi các CLB còn lại tại bảng A chỉ có thể đạt tối đa 6 điểm.

Trong trận đấu còn lại, U20 Sahako giành chiến thắng 5-2 trước U20 Tây Ninh, qua đó tạm đứng thứ ba bảng với 6 điểm. Tuy nhiên, U20 Sahako đã không còn cơ hội cạnh tranh khi đã thi đấu đủ 4 trận tại vòng bảng.

Ở bảng B, U20 Tân Hiệp Hưng TPHCM tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập U20 Nha Trang với tỷ số 8-2, nâng tổng điểm lên 12 tuyệt đối sau 4 lượt trận. Với thành tích toàn thắng, đại diện thứ ba của TPHCM giành quyền vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng.

U20 Tân Hiệp Hưng TPHCM vào bán kết với ngôi đầu bảng B. ẢNH: TÂM HÀ

Cũng tại bảng đấu này, U20 Thái Sơn Bắc đã chắc chắn đi tiếp sau 3 trận với 6 điểm và hiệu số đối đầu vượt trội, bất chấp kết quả ở lượt trận cuối. Đây cũng là đại diện duy nhất của Hà Nội góp mặt ở vòng bán kết.

Với việc có đến 3 đại diện lọt vào bán kết, TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế là cái nôi của futsal trẻ Việt Nam. Trong số này, U20 Thái Sơn Nam TPHCM nhận được nhiều kỳ vọng sẽ giữ được danh hiệu ở lại ngay trên sân nhà.

Lượt trận cuối vòng bảng sẽ khép lại vào ngày 15-9 với sự chú ý là cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng A giữa U20 Sài Gòn Titans và U20 Thái Sơn Nam TPHCM, trước khi vòng bán kết chính thức khởi tranh sau đó hai ngày.

HỮU THÀNH