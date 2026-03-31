Ba Lan và rào cản tâm lý 96 năm không thắng trên đất Thụy Điển

HLV Jan Urban đang chuẩn bị cho Ba Lan đương đầu với thách thức lớn tại Thụy Điển.

Trận đấu tại nhà Strawberry Arena ở Solna, nơi đã bán hết vé, là trận đấu quyết định tấm vé vào vòng chung kết World Cup tại Bắc Mỹ. Đối với Ba Lan, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi kết quả đáng thất vọng, khi chưa thắng trận nào trên đất Thụy Điển kể từ chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu tại Stockholm năm 1930. Kể từ đó, Ba Lan đã phải chịu 8 trận thua và 2 trận hòa. “Điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta có nhìn vào số liệu thống kê hay không”, HLV Jan Urban của Ba Lan nói với các phóng viên hồi đầu tuần khi được hỏi liệu chuỗi trận không thắng có ảnh hưởng đến trận đấu hôm thứ Ba hay không. “Rõ ràng, đã gần 100 năm kể từ khi chúng tôi thắng một trận đấu trên đất Thụy Điển. Nhưng đây sẽ là một cuộc đối đầu hoàn toàn khác”.

Sau một chiến dịch vòng loại đáng thất vọng, Thụy Điển đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện dưới sự dẫn dắt của tân HLV Graham Potter, khi đánh bại Ukraine 3-1 trong trận bán kết play-off. Trong khi Ba Lan giành chiến thắng 2-1 trước Albania. Trong khi Thụy Điển có lợi thế về lịch sử, Ba Lan có thể tự tin hơn nhờ những sự kiện gần đây. Hai quốc gia này đã gặp nhau ở vòng play-off World Cup 2022, với việc Ba Lan giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà ở Chorzow để giành vé đến Qatar.

“Trên lý thuyết, Thụy Điển là đội mạnh nhất ở nhánh đấu này”, Urban nói với các phóng viên hôm thứ Hai. “Đội của Potter đã khẳng định đẳng cấp của họ trước Ukraine, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết. Chúng ta chưa biết họ sẽ thi đấu như thế nào trong tình huống khó khăn hơn - ví dụ, nếu họ bị dẫn trước”.

Trận đấu này có thể đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng son của đội tuyển Ba Lan. Đội trưởng Robert Lewandowski, 37 tuổi, cho biết anh đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, trong khi tiền vệ Piotr Zielinski, 31 tuổi, vẫn là một nhân tố quan trọng. “Tôi không sợ kết thúc sự nghiệp của mình vì tôi đang bắt đầu chuẩn bị cho điều đó, chuẩn bị những việc tôi có thể làm sau khi giải nghệ”, Lewandowski nói. “Tôi biết đó là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi, nhưng nó không phải là tất cả”.

Việc không giành được vé dự World Cup có thể dẫn đến một cuộc cải tổ ngay lập tức trong đội tuyển quốc gia, báo hiệu sự kết thúc của một thế hệ đã đưa Ba Lan trở thành một cái tên quen thuộc tại các giải đấu lớn. “World Cup là giải đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ bóng đá. Ngày mai chúng ta sẽ chơi một trận đấu quyết định để thực hiện ước mơ của mình và viết nên thêm lịch sử”, tiền vệ cánh Jakub Kaminski nói.

PHI SƠN