Bắn cung và judo còn 2 cơ hội cuối tranh suất dự Olympic

Bắn cung Việt Nam đã có suất Olympic 2024 nhưng còn 1 cơ hội tranh thêm suất tiếp theo. Ảnh: AW

> Cung thủ Lê Quốc Phong giành vé Olympic 2024 thứ 12 cho thể thao Việt Nam

Ánh Nguyệt còn cơ hội cho mình

Thể thao Việt Nam đã đạt suất Olympic Paris (Pháp) 2024 thứ 12 với kết quả thi đấu của cung thủ Lê Quốc Phong tại giải World Cup 2024 ở Thổ Nhĩ Kỳ (tối 17-6, theo giờ Việt Nam). Quốc Phong đạt kết quả trên ở nội dung cung 1 dây cá nhân nam.

Về cơ bản, thể thao Việt Nam đã tạm hài lòng khi đạt được chỉ tiêu đề ra về số suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024. Cục TDTT đã có mục tiêu là phấn đấu giành từ 12 tới 15 suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024. “Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để giành thêm suất chính thức. Cơ hội còn trao vào các cung thủ và judo. Thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ có suất chính thức thứ 13 nhằm có thêm sự khích lệ ở kết quả”, Cục trưởng Cục TDTT – ông Đặng Hà Việt đã trao đổi.

Đội bắn cung Việt Nam đã thi đấu xong các nội dung đồng đội nữ, đồng đội nam, cá nhân nữ, cá nhân nam tại World Cup 2024 ở Thổ Nhĩ Kỳ và đó là các nội dung để tuyển thủ thi đấu tranh suất trực tiếp Olympic Paris (Pháp) 2024. Bắn cung Việt Nam vẫn tiếp tục ở lại Thổ Nhĩ Kỳ để thi đấu thêm nội dung đồng đội nữ nhằm tích điểm xét thứ hạng (ranking). Nếu ở trong thứ hạng thuộc nhóm đầu, đồng đội nữ Việt Nam đủ cơ hội để giành thêm suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

“Chúng ta có thứ hạng đội cung 1 dây nữ đang là 15. Các cung thủ thi đấu đồng đội ở Thổ Nhĩ Kỳ để tích thêm điểm. Nếu lọt vào nhóm đầu, điểm số sẽ tích thêm và khi ở trong 2 vị trí cao nhất chung cuộc là có suất Olympic Paris (Pháp) 2024”, phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT) – ông Phan Trọng Quân cho biết. Đội nữ cung 1 dây Việt Nam có 3 cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lịch, chương trình thi đấu đồng đội nữ để tích điểm thứ hạng kéo dài tới hết ngày 23-6.

Judo tin ở Hoàng Thị Tình

Hoàng Thị Tình sẽ lên đường tới Lima (Peru) thi đấu vào ngày 19-6. Cô được thi đấu giải quốc tế cuối cùng của mình ở Peru nhằm tích điểm thêm cho bản thân để đạt thứ hạng, tranh suất Olympic Paris (Pháp) 2024. “Đây là giải cuối, Tình phải nỗ lực có các kết quả cao nhất để tích điểm do các đối thủ cùng hạng cân và đang trong vị trí tương tự như tuyển thủ có tranh chấp rất quyết liệt. Chúng tôi hy vọng em có được thứ hạng an toàn để đạt tấm vé như kỳ vọng”, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An cho biết.

Hoàng Thị Tình vẫn triển vọng có suất Olympic 2024 cho thể thao Việt Nam. Ảnh: IJF

Tại Lima (Peru), hạng 48kg nữ của Hoàng Thị Tình chỉ có 8 võ sỹ góp mặt và cô được đăng ký là hạt giống số 3. Giải đấu tại Peru lần này tranh tài ngày 21 và 22-6.

Tạm thời ở bảng xếp hạng thế giới dành cho các tuyển thủ cạnh tranh suất Olympic Paris (Pháp) 2024 ở môn judo, trong nội dung 48kg nữ, Hoàng Thị Tình ở vị trí 98 thế giới. Tuy nhiên, ở vị trí dành cho các võ sỹ châu Á thì nữ tuyển thủ người Thanh Hóa có hạng 9. Quy định của vòng loại Olympic môn judo, 10 võ sỹ có thứ hạng tốt nhất của từng châu lục trong mỗi hạng cân sẽ được suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Chúng ta chỉ được 1 suất dự Olympic lần này theo kết quả xếp hạng do đội judo Việt Nam ở ngoài nhóm top 17 thế giới.

MINH CHIẾN