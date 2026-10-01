Bắn súng Việt Nam kết thúc ASIAD 20 với 1 HCĐ

Xạ thủ Phạm Quang Huy là VĐV thi đấu cuối cùng của bắn súng Việt Nam nhưng không giành thêm huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Phạm Quang Huy không có được tấm huy chương tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phạm Quang Huy vào chung kết bài bắn cá nhân 25m súng ngắn bắn nhanh diễn ra chiều ngày 1-10 với niềm tin sẽ nỗ lực đạt được tấm huy chương quý giá.

Chung kết có 8 xạ thủ góp mặt lần lượt từ các đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Pakistan, Ấn Độ, Kazakhstan. Mỗi lượt bắn, xạ thủ thi đấu bắn nhanh 5 viên. Phạm Quang Huy đã giữ sự ổn định từ những lượt bắn đầu tiên. Tiếc rằng đến lượt thứ 6, Quang Huy chỉ trúng tâm 2 viên, qua đó đạt tổng 20 điểm tại chung kết.

Thành tích giúp Phạm Quang Huy có vị trí hạng 4 cá nhân, không giành được huy chương.

Vô địch là xạ thủ Lee Gunhyeok (Hàn Quốc, 32 điểm, phá kỷ lục châu Á). Á quân là Su Lianbofan (Trung Quốc, 32 điểm) và HCĐ là Bashir Ghulam Mustafa (Pakistan, 22 điểm).

Trong buổi sáng, Phạm Quang Huy cùng Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam không đạt được huy chương khi tính thành tích đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh nam.

Ngày 1-10 là ngày cuối môn bắn súng ASIAD 20. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã kết thúc hành trình ASIAD 20 với 1 tấm HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi nữ đồng đội (Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy).

Trước khi dự ASIAD 20, Đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận chỉ tiêu giành tối thiểu 1 HCV của lãnh đạo ngành thể thao. Tuy vậy, các xạ thủ Việt Nam không thành công trong các nội dung trọng điểm được chuẩn bị gồm 10m súng ngắn hơi nam, 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ và 25m súng ngắn bắn nhanh nam...

Tại ASIAD 19, Phạm Quang Huy từng giành HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nam. Đây là HCV đầu tiên của bắn súng Việt Nam trên đấu trường Đại hội thể thao châu Á. Còn ở ASIAD 20, Phạm Quang Huy không đạt được huy chương qua các nội dung góp mặt.

MINH CHIẾN