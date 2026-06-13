Bảng B: Canada giành điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup

Canada đang tham dự World Cup lần thứ 3 vào mùa hè này. Họ phải đến khi đăng cai giải đấu mới giành được điểm số đầu tiên, ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2 trước Bosnia và Herzegovina tại Toronto vào ngày 13-6.

Cyle Larin cuối cùng đã ghi bàn thắng lịch sử cho Canada ở phút 78.

Sau 2 lần tham dự World Cup trước đó, Canada vẫn đang nỗ lực giành điểm số đầu tiên tại giải đấu này trước khi bước vào mùa hè mà họ là quốc gia đồng đăng cai. Các cầu thủ Canada đã không ghi được bàn thắng nào trong toàn bộ chiến dịch năm 1986 và trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022, và ngay cả việc chờ đợi bàn thắng lâu tại vòng chung kết cũng không thể ngăn cản thất bại trước Croatia và Morocco. Tuy nhiên, chậm nhưng chắc chắn, đội bóng dưới quyền HLV Jesse Marsch đã dần dần cải thiện thành tích trên đấu trường quốc tế.

Canada kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu trong hiệp một trận khai màn World Cup 2026 nhưng gặp khó khăn trong việc dứt điểm. Tiền đạo Jonathan David có cơ hội ở phút 17, nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn Nikola Vasilj của Bosnia dễ dàng cản phá. Nhưng chỉ 4 phút sau, bàn thắng của Lukic từ quả phạt góc đã khiến nhóm cổ động viên Bosnia nhỏ nhưng cuồng nhiệt tại sân vận động Toronto vỡ òa trong niềm vui.

Ismael Kone của Canada có cơ hội vàng khi trận đấu trôi qua được nửa giờ nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà ngang, khiến hàng chục nghìn cổ động viên chủ nhà trong trang phục đỏ phải thở dài thất vọng.

Canada có điểm số đầu tiên sau khi đã thua cả 6 trận trong 2 lần tham dự World Cup trước đó.

Hiệp hai bắt đầu tương tự, Canada phần lớn chiếm ưu thế nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa. Hậu vệ kỳ cựu Sead Kolasinac của Bosnia đã cứu một thua bàn thua rõ ràng khi cản phá cú sút của David, đưa bóng chạm xà ngang. Nhưng khi thời gian trôi qua, Cyle Larin cuối cùng đã ghi bàn thắng lịch sử cho Canada ở phút 78. Bàn thắng được các cổ động viên chủ nhà ăn mừng cuồng nhiệt, với sự góp mặt của các ngôi sao Hollywood, Ryan Reynolds và Mike Myers trên khán đài.

Canada đã tạo ra một mối đe dọa ghi bàn thắng quyết định trong những phút cuối nhưng chỉ có thể hài lòng với tỷ số hòa, và họ sẽ tiếp đón Qatar tại Vancouver vào ngày 18-6. “Đó là một khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi. Tôi đã sẵn sàng để giúp đỡ đội bóng”, Larin nói. “Tôi nghĩ bàn thắng sẽ đến. Tôi ghi bàn khi Canada cần tôi, và luôn luôn như vậy. Chúng ta chỉ cần giữ vững sự tập trung. Chúng ta sẽ thi đấu trên sân nhà và chỉ cần cố gắng hết sức thôi”.

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