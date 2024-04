Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 17 đến 23-4-2024)

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Vinh HCCG 24-28 (22-4-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng (Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Pham Thi Anh Tai + Le Trung Nghia (CK): 400.000đ, Pham Thi Ngan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 62549 (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Truong Thong (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Nhu Mai (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70792 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 31157 (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Van Nhieu - Q.10 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Thanh Thao (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Duc Chien (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 19791(CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 18703 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 80595 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 35236 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276(CK): 50.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đức Khánh HCCG 24-27 (19-4-2024): Trần Thị Giàu (Đường 17A, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân): 2.000.000đ, Hằng (Q.11): 300.000đ, Cán bộ hưu trí (P.2, Q. Tân Bình), Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng (Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Le Bao Tran (CK): 200.000đ, Pham Thi Minh Thau (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 01964 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18185 (CK): 200.000đ, Dong Tien Lan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 98368 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Huu Quyet (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 04947 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 16701 (CK): 50.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Doan Thi Kim Phuong (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 33925 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK): 100.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 47182 (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 61678 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 86971(CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90509 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Hoa (CK): 500.000đ, Vu Nguyen Vinh Khang (CK): 500.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60769(CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 46004 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 15011 (CK): 5.000.000đ, Tran Lam Xuan Thuy (CK): 100.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 35236 (CK): 200.000đ, Ho Van Xuong (CK): 500.000đ, C Hien + a Loi (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Tu Ngan (CK): 500.000đ, Kim Tran Phuong Huynh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 34921 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ.

Giúp gia đình bà Bùi Thị Thủy HCCG 24-26 (15-4-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng (Q. 4): 250.000đ, Kim Hồng (Q.3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK): 2.000.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Ong Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 90509 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Kim Tuyen (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Vo Thi Lieu - Binh Thuan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình em Trần Minh Quân HCCG 24-25 (12-4-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng (Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 61539 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình ông Trương Chớ HCCG 24-24 (8-4-2024): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng (Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp bé Nguyễn Võ Hoài Lâm HCCG 24-23 (5-4-2024): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng (Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp ông Nguyễn Thế Hảo HCCG 24-22 (02-4-2024): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng (Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ Hải Anh HCCG 24-21 (29-3-2024): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng (Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Thanh Tuyền HCCG 24-20 (18-3-2024): Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình anh Trương Võ Ngọc Mẫn HCCG 24-19 (22-3-2024): Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình ông Kiều Văn Khế HCCG 24-18 (18-3-2024): Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp bé Phạm Thị Mai HCCG 24-15 (8-3-2024): Bạn đọc TK số… 49943 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh em A La và Y Lá HCCG 24-07 (22-01-2024): Nguyen Thi Thu Huong (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Kristia Kristina (CK): 57.000đ, Thien Ngo (CK): 2.000.000đ, Nguyen Ngoc Duy (CK): 20.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu TPHCM: Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 4.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.