Thể thao

WORLD CUP 2026

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng bảng C World Cup 2026

SGGPO

Cuộc so tài giữa đội tuyển Brazil và Morocco kết thúc với kết quả bất phân thắng bại đã tạo điều kiện cho đội tuyển Scotland tạm dẫn đầu bảng C.

Bảng xếp hạng bảng C World Cup 2026

Scotland đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Haiti ở trận ra quân. Kết quả đã giúp họ tạm vươn lên ngôi đầu với 3 điểm.

Ở trận còn lại, hai đội Brazil và Morocco đã trình diễn trận đấu chất lượng về chuyên môn và khép lại với tỷ số 1-1.

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

Haiti Scotland Marốc Ra quân Lên ngôi Vươn Nhẹ nhàng Giành chiến thắng Brazil Trình diễn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn