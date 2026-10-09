Bảng xếp hạng vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Trận thắng 1-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam ở vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 đã giúp các cầu thủ TPHCM I đến gần với ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Trận thắng đã giúp TPHCM I đạt 28 điểm, tiếp tục bứt đi ở ngôi đầu bảng. Trong khi đó Hà Nội I đánh mất vị trí nhì bảng khi bị Phong Phú Hà Nam cầm hòa 2-2.

Hà Nội I rơi xuống vị trí thứ ba với 20 điểm, vị trí thứ nhì thuộc về Thái Nguyên T&T với 21 điểm để tiếp tục bám đuổi hy vọng tranh vô địch cùng TPHCM I.

Theo lịch thi đấu, hai đội TPHCM I và Hà Nội I chỉ còn 2 trận. Trong khi Thái Nguyên T&T còn 3 trận, trong đó có 2 trận quan trọng sắp đến là gặp Hà Nội I (vòng 12) và TPHCM I (vòng 13).

Trong khi đó TPHCM I nghỉ thi đấu vòng 12, sau đó lần lượt gặp Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam ở hai vòng còn lại.

KHÁNH VÂN