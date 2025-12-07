Báo chí Đông Nam Á: SEA Games 33 tĩnh lặng giữa Bangkok nhộn nhịp

Dọc theo đường cao tốc Si Rat từ sân bay Suvarnabhumi đến trung tâm Bangkok, du khách đến thủ đô nhộn nhịp này được chào đón bởi những tấm biển quảng cáo khổng lồ về xe máy, đồ ăn vặt địa phương và điện thoại thông minh Sam Sung mới nhất. Tuy nhiên, rất khó để bắt gặp một tấm biển quảng cáo cho SEA Games diễn ra từ ngày 9 đến 20-12.

Sự kiện thể thao đa môn lớn nhất khu vực trở lại Thái Lan lần đầu tiên kể từ khi Korat đăng cai vào năm 2007, nhưng rất ít dấu hiệu có thể thấy được ở thành phố rộng lớn này, nơi có khu vực đô thị với hơn 11 triệu dân. Với lễ khai mạc vào ngày 9-12 đang đến gần, không có những biểu ngữ khổng lồ, không thấy hình ảnh linh vật Games "The Sans" hay biển chào mừng, thay vào đó mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường lệ khi nhóm phóng viên của The Straits Times (Singapore) đặt chân đến Bangkok vào ngày 6-12.

Một trong số ít các bảng điện tử quảng bá cho SEA Games lần thứ 33 tại trung tâm Bangkok vào ngày 4/12. Ảnh: ST/GAVIN FOO

Khu mua sắm Siam nhộn nhịp cũng yên tĩnh một cách lạ thường, với rất ít không khí sôi động từ Đại hội. Đối với một quốc gia có người dân yêu thể thao, sự kiện sắp tới hầu như không khơi dậy sự hào hứng ở những người dân địa phương. Người Thái cho rằng sự thờ ơ của họ xuất phát từ nhiều yếu tố như lũ lụt gần đây ở các khu vực phía nam, căng thẳng địa chính trị với Campuchia và tình trạng bất ổn chính trị đang bao trùm đất nước. Họ cũng lưu ý rằng không khí đã bị trầm lắng bởi thời kỳ quốc tang sau khi cựu hoàng hậu Sirikit qua đời vào ngày 24-10, hưởng thọ 93 tuổi.

Ông Sopon Pornchokchai, 67 tuổi, Chủ tịch Liên đoàn Bất động sản Quốc tế, chi nhánh Thái Lan và là giám đốc tại Trường Kinh doanh Bất động sản Thái Lan, nhận xét rằng "SEA Games diễn ra rất yên tĩnh, không có nhiều hoạt động quảng bá ở đây cả", đồng thời cho biết thêm "không nhiều người biết về sự kiện này".

Ông Sopon nói: "Có lẽ do những thay đổi này, việc chuẩn bị đã gặp một số vấn đề về tính liên tục, dẫn đến rất ít việc được thực hiện để nâng cao nhận thức về SEA Games." Ông cũng chỉ ra rằng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và nội các của ông - những người đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24-9 - là chính phủ thứ ba của đất nước trong hai năm.

Trên các phương tiện truyền thông địa phương, tờ báo tiếng Anh The Nation cho biết: “nhiều người Thái (đang) không biết về lịch thi đấu, địa điểm, hoặc thậm chí cả sự tồn tại của sự kiện", trong khi The Bangkok Post đưa tin rằng mọi người đang "đặt câu hỏi liệu không khí trước thềm SEA Games có quá yên tĩnh không, và liệu đất nước có thực sự sẵn sàng cho các sự kiện hay không".

Ngay cả niềm đam mê bóng đá của Thái Lan cũng chưa bùng lên, khi môn thể thao phổ biến nhất này không thể thu hút đám đông trong ngày khai mạc cuộc thi bóng đá nam U22. Hôm 3-12, trận thắng 6-1 của đội chủ nhà trước Timor-Leste trong trận mở màn vòng bảng A tại Sân vận động Rajamangala có sức chứa 51.560 chỗ ngồi chỉ có 7.741 khán giả tham dự.

Anh Yossaphol Songsri, 23 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, cho biết anh chỉ biết về Đại hội vào đầu tuần này. Anh nói thêm: "Chủ đề về SEA Games chưa bao giờ xuất hiện trong các cuộc trò chuyện với bạn bè của tôi cả. Tôi chưa thấy bất kỳ áp phích, biển quảng cáo hay bất kỳ loại hình quảng cáo vật lý nào. Người ta có thể đã mong đợi một vài màn hình lớn trên nhiều bảng quảng cáo mà chúng tôi có dọc theo các đường cao tốc trên cao."

Ông Paul Murphy, 53 tuổi, người Anh sống tại Bangkok, giảng viên đại học và nhà báo thể thao tự do, cho biết ông không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong bầu không khí ở thành phố. Ông nói: "Chúng tôi thấy nhiều đồ trang trí Giáng sinh hơn bây giờ. Tôi nghĩ ban tổ chức có thể đã làm nhiều hơn một chút với các hoạt động quảng bá trong và xung quanh các trung tâm mua sắm chính."

Anh Yossaphol cũng lưu ý rằng những vấn đề mà chủ nhà đang gặp phải có thể cản trở các nỗ lực khơi dậy sự hào hứng cho sự kiện: "Với tất cả các vấn đề từ chính trị và kinh tế đến các vấn đề an ninh biên giới và hàng loạt trận lũ lụt không được kiểm soát, ngay cả SEA Games, đối với tôi, cũng không đủ để đánh lạc hướng một cách tích cực hay nâng cao tinh thần của bất kỳ ai một cách đáng kể."

Mặc dù thiếu sự sôi động, ban tổ chức SEA Games 33 vẫn tự tin sẽ mang đến một màn khai mạc tốt tại Rajamangala vào ngày 9-12. The Nation đưa tin rằng BamBam (Kunpimook Bhuwakul) từ nhóm nhạc K-pop nổi tiếng GOT7 sẽ giữ vị trí trung tâm tại sự kiện bên cạnh một số nghệ sĩ Thái Lan. Các hoạt động tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế và Trung tâm Báo chí Chính (MPC) - nơi sẽ đón hơn 600 nhân viên truyền thông từ khắp khu vực - đang diễn ra sôi nổi.

Ông Sorawit Sangkharat, giảng viên tại Đại học Phòng Thương mại Thái Lan, là một trong hơn 1.000 tình nguyện viên đã tham gia cho Đại hội. Ở tuổi 47, ông hy vọng Thái Lan sẽ có một màn trình diễn tốt trong những tuần tới. Ông Sorawit kỳ vọng sự quan tâm đến Đại hội sẽ tăng vọt sau lễ khai mạc, đồng thời cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành những chủ nhà tốt cho Đại hội. Đã có một số thay đổi vào phút chót, nhưng chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để thích ứng và tiến lên với các giải pháp."

Hơn 12.000 vận động viên từ khắp khu vực sẽ tranh tài ở 50 môn thể thao, với 574 huy chương vàng được trao. Thái Lan đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là 241 huy chương vàng trong kỳ đại hội này - một con số kỷ lục nếu họ thành công. Rất nhiều đoàn đã như Indonesia, Malaysia hay Singapore đã cử đoàn VĐV lớn nhất từ trước đến nay dự SEA Games 33.

HỒ VIỆT