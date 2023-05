Bảo đảm an toàn nguồn nhân lực

pSố người lao động được khám sức khỏe là 2.543.380 người, tăng 74% so với năm 2021. Trong tổng số mẫu quan trắc môi trường là 944.127 mẫu, có 42.574 mẫu không đạt quy chuẩn vệ sinh lao động (chỉ chiếm 4,5%). Theo thống kê năm 2022, BHXH Việt Nam đã giải quyết mới cho 8.164 trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổng chi trả từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là gần 882 tỷ đồng. Công đoàn và mạng lưới an toàn - vệ sinh đã tổ chức thăm hỏi 18.66 nạn nhân bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên toàn quốc.

Tuy nhiên, số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn ở mức cao và đáng lo ngại. Thống kê năm 2022, cả nước xảy ra 7.718 vụ tai nạn lao động (tăng 1.214 vụ) làm 7.923 người bị tai nạn. Trong đó, số người chết do tai nạn lao động mặc dù giảm nhưng vẫn ở mức cao, với 754 người chết (chỉ giảm được 4%). Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản là hơn 14.100 tỷ đồng, hơn 143.000 ngày công.

Theo số liệu của Bộ LĐTB-XH, hiện nay, số người tham gia thị trường lao động đang tăng nhanh ở nước ta, với tổng số hơn 50,5 triệu người đang làm việc. Trong đó, gần 34 triệu lao động có việc làm phi chính thức, chiếm 67,5% tổng số lao động có việc làm. Đây cũng là khu vực dễ xảy ra các vụ tai nạn lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn cho người lao động, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023 bắt đầu từ ngày 1-5 đến 31-5, với mục tiêu thúc đẩy các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi pháp luật về vấn đề này. Trong tháng hành động, trên cả nước sẽ diễn ra các hoạt động như: đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động, thăm nạn nhân tai nạn lao động; tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động; khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, tháng 5 với sự kiện ngày 1-5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, được coi là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe. Vì vậy, cần tập trung cao nhất các nguồn lực để triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2023, quyết tâm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. “Bảo vệ nguồn nhân lực là tài sản giá trị nhất của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội”, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thông tin, Tháng Công nhân năm nay sẽ có chương trình “Đối thoại tháng 5” và “Diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”, cùng các hoạt động “Cảm ơn người lao động” tổ chức tại từng công đoàn cơ sở.