Bão số 3 (Whipa): Biển động mạnh, sóng cao 5-7m

Dự báo đường đi của bão số 3. Ảnh: TTKTTVQG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 20-7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm 3-5m. Biển động dữ dội.

Từ ngày 21-7, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới). Ảnh: TTKTTVQG

Vùng ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m, mực nước tại Hòn Dáu (Hải Phòng) cao 3,8-4,1m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,8-5,2m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 22-7.

Trên đất liền, từ tối và đêm 21-7, khu vực Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 7-9, giật cấp 10-11; sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14.

Từ ngày 21-7 đến ngày 23-7, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3h.

ĐBSCL: Biển động, người dân đề phòng lốc xoáy Sáng 20-7, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ đã phát đi bản tin bão khẩn cấp. Theo đó, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, nước dâng trên biển. Người dân khu vực Nam bộ cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy tại xã Trường Xuân, TP Cần Thơ Vùng biển Nam bộ và TPHCM (từ Lâm Đồng đến Cà Mau) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Độ cao sóng 2 - 3m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau - An Giang và Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. VĨNH TƯỜNG

Theo TTKTTVQG