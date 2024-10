Bão số 6 (Trami) áp sát đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cây cối ngã đổ nhiều nơi

>> Cập nhật diễn biến bão số 6

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng bão số 6, từ rạng sáng 27-10, tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động dữ dội.

Sáng 27-10, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng bão số 6, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh này đã có thông báo yêu cầu người dân không ra đường kể từ 7 giờ sáng 27-10 (ngoại trừ các lực lượng chức năng và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới.

Sáng 27-10, lãnh đạo Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, hiện nay trên đảo đang có gió mạnh.

Theo đó, mức gió đo được của Trạm khí tượng Cồn Cỏ lúc 5 giờ 49 phút đạt cấp 7, lúc 5 giờ 45 phút có gió giật cấp 9. Hiện tại trên đảo đang có mưa, gió mạnh, khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài.

Ứng phó với bão số 6 (bão Trà Mi), những ngày qua, Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ cùng lực lượng chức năng huy động lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa, các công trình trường học, cắt tỉa cây xanh... Hiện những công việc này đã hoàn tất.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Thừa Thiên Huế cho biết, tại TP Huế lúc 6 giờ 12 phút sáng 27-10, gió mạnh nhất đo được đạt cấp 8, Nam Đông gió cấp 6. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26 đến 6 giờ ngày 27 phổ biến 50-100mm, một số nơi cao hơn như vườn Quốc gia Bạch Mã 146.6mm, Nam Đông 144mm, Cảng Tư Hiền 129mm.

* Tại TP Đà Nẵng, từ sáng sớm 27-10, đã bắt đầu xuất hiện gió mạnh kèm theo mưa vừa do ảnh hưởng của bão số 6. Nhiều bảng quảng cáo, bạt che mưa,… bị cuốn bay. Một số khu vực có nhiều cây ngã đổ. Tại một số khu vực trung tâm thành phố, hệ thống điện lưới đã được cắt nhằm đảm bảo an toàn trong mưa bão.

Ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng, gió mạnh khiến cây cối ngã đổ, nhiều biển hiệu rơi xuống đường.

Dọc các khu vực ven biển Đà Nẵng có gió giật mạnh từng cơn, sóng biển dâng cao.

Để ứng phó với bão, các lực lượng chức năng phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã tổ chức vận động, di dời khẩn cấp những hộ dân sống ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Ông Mai Văn Thôi (cán bộ phường Hòa Minh) cho biết, phường đã chuẩn bị sẵn sàng 3 lớp học tại tầng 1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm để đón người dân đến trú bão. Hiện công tác vận động vẫn tiếp tục để kêu gọi người dân tránh trú bão an toàn.

* Từ sáng 27-10, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to kèm gió giật mạnh liên tục, nhiều khu vực đã có cây cối ngã đổ.

Theo đó, tại đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An), lúc 5 giờ đã có gió mạnh cấp 8, biển động mạnh.

Trong đất liền, nhiều khu vực đã xuất hiện gió lớn, đã bắt đầu xuất hiện cây ngã đổ. Gió mạnh cũng xé toạc nhiều bạt, biển hiệu quảng cáo. Các tuyến đường lớn đã vắng bóng phương tiện di chuyển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng đang phối hợp với địa phương sơ tán 210 hộ với 836 nhân khẩu của 2 xã Tr’hy, Gary, Ch’ơm của huyện Tây Giang đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi.

Bão số 6 trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) gió mạnh cấp 7; Thừa Thiên - Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Bà Nà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 13.

Khu vực từ Quảng Bình-Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hồi 7 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/giờ.

Đến 7 giờ ngày 28-10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam sau chuyển Đông Đông Nam với tốc độ 5-10km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Hoàng Sa), vùng biển Trung Trung Bộ, đất liền ven biển khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi; độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 29-10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10km/giờ, trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Hoàng Sa), vùng biển Trung Trung Bộ; độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 30-10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10km/giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Hoàng Sa với sức gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão, biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sáng 27-10 có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ sáng 27-10, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên (đặc biệt trên khu vực Hoàng Sa), khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển khu vực từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.

Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 27 đến đêm 28-10, khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm/3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 250mm.