Barcelona thắng Girona phút bù giờ, nhưng mất HLV Flick trong trận Siêu kinh điển

Cầu thủ vào sân thay người Ronald Araujo đã mang về chiến thắng 2-1 cho Barcelona trước Girona trong thời gian bù giờ tại La Liga vào thứ Bảy, một kết quả nhọc nhằn nhưng quý giá cho tinh thần của họ trước trận Siêu kinh điển tại Real Madrid vào tuần tới.

Pedri đã đưa Barca vươn lên dẫn trước với một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 13, anh đệm bóng chéo góc vào góc gần mà không cần nhìn khung thành. Nhưng chủ nhà đã sụp đổ sau khi Axel Witsel gỡ hòa 7 phút sau đó bằng một cú đá xe đạp chổng ngược. Chỉ có những pha cứu thua của thủ thành Wojciech Szczesny và một số pha dứt điểm kém cỏi của Girona mới khiến đội khách không có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Girona sau đó cần thủ môn Paulo Gazzaniga cản phá những cú sút của Fermin Lopez và Marcus Rashord, trước khi Araujo ấn định chiến thắng.

Trung vệ này đã có pha xử lý như một tiền đạo khi anh vượt qua người theo kèm, và khéo léo đổi hướng đường chuyền thấp của Frenkie de Jong để khuấy động đám đông sân nhà. Bàn thắng phút 90+3 của Araujo đến ngay sau khi HLV Hansi Flick của Barcelona bị đuổi khỏi sân với 2 thẻ vàng nhanh chóng, dường như vì phàn nàn rằng trọng tài không cộng thêm quá 4 phút bù giờ. Việc bị đuổi khỏi sân đồng nghĩa với việc Flick sẽ phải ngồi ngoài trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải.

Với việc hàng công của Barca đang gặp khó khăn, khi các ngôi sao Robert Lewandowski, Raphinha và Ferran Torres không thể ra sân vì chấn thương, Flick đã tung Araujo vào sân ở phút 82 và yêu cầu anh tham gia tấn công trong nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm bàn thắng quyết định. “Tôi rất mừng cho Ronald vì cậu ấy luôn chơi hết mình cho đội bóng này”, Flick nói. “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy để hỏi liệu cậu ấy có thể chơi ở vị trí này không”.

Trong khi Araujo cho biết anh “không ngần ngại” khi HLV hỏi liệu anh có thể hỗ trợ tấn công hay không. “Girona đã chơi rất tốt với chúng tôi và có một số cơ hội, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã kiên trì đến cùng và thể hiện tinh thần chiến đấu mà người hâm mộ mong đợi ở chúng tôi”, Araujo nói thêm. “Chúng tôi biết rằng mình đã trải qua 2 trận thua khó khăn, nhưng với sự khao khát và nỗ lực, chúng tôi biết rằng mình có thể giành chiến thắng trước một tuần thi đấu quan trọng”.

Trước kỳ nghỉ quốc tế, Barca đã thua Paris Saint-Germain 1-2 tại Champions League, và bị Sevilla đè bẹp 4-1 tại La Liga. Với chiến thắng này, Barca tạm vươn lên dẫn đầu La Liga với lợi thế 1 điểm so với Real Madrid, đội sẽ làm khách tại Getafe vào Chủ nhật. Trước trận El Clasico vào ngày 26-10, Barca còn trận đấu quan trọng tiếp đón Olympiakos vào thứ Ba tại Champions League.

Ở các diễn biến khác. Atletico Madrid đã vượt qua Osasuna với tỷ số 1-0 trên sân nhà sau khi Giuliano Simeone kiến ​​tạo cho Thiago Almada ghi bàn ở giữa hiệp 2. Mallorca thoát khỏi vị trí cuối bảng sau khi Mateo Joseph ghi 2 bàn trong 6 phút, góp phần vào chiến thắng 3-1 trước Sevilla.

Ngôi sao Antony lập cú đúp, bao gồm cả bàn gỡ hòa ở phút bù giờ, giúp Real Betis lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2 bàn trong trận hòa 2-2 trước Villarreal.

THANH TUẤN