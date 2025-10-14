Barcelona và Real Madrid muốn tài năng trẻ người Mexico

Hai gã khồng lồ bóng đá Tây Ban Nha đã nhận được những báo cáo tích cực về tài năng trẻ người Mexico, Gilberto Mora mặc dù nguồn tin từ 2 CLB nói với ESPN, rằng vẫn còn quá sớm để cân nhắc ký hợp đồng với anh.

Barcelona và Real Madrid theo dõi sát tài năng mới 17 tuổi Gilberto Mora người Mexico.

Barca đã theo dõi sự tiến bộ của tiền vệ tấn công người Tijuana này một thời gian, tin rằng Mora có “tiềm năng lớn và những phẩm chất thực sự thú vị”. Tuy nhiên, một nguồn tin thừa nhận rằng “ở tuổi 16, Mora có thể vẫn cần thêm không gian để phát triển” để biết liệu anh có thể thành công ở một CLB lớn hay không. Dù vậy, tài năng này thì vẫn liên tục gây chú ý về chất lượng của mình.

Cánh tay phải của Giám đốc thể thao Barcelona, ​​Joao Amaral hiện có mặt tại Chile để theo dõi tài những năng trẻ tại World Cup U20, và Mora nằm trong số những cầu thủ đó. Chắc chắn, những ghi chép từ vị này về cầu thủ vừa tròn 17 tuổi vào thứ Ba này là rất tốt - ghi 3 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo giúp Mexico tiến vào vòng loại trực tiếp của giải đấu, trước khi để thua Argentina ở tứ kết. “Chúng tôi đã nhận được những báo cáo rất thú vị về chàng trai trẻ này”, một nguồn tin cho ESPN biết, đồng thời nói thêm: “Cậu ấy chỉ mới gây chú ý trên truyền thông và mọi người đều đang bàn tán về cậu ấy. Cậu ấy là một tiền vệ rất tài năng, là một cầu thủ có triển vọng rất tốt, mặc dù vẫn còn quá sớm để xác định mục tiêu cuối cùng của cậu ấy là gì”.

Real Madrid cũng rất ấn tượng với Mora, đánh giá đây là cái tên nổi bật nhất trong thế hệ của mình - thế hệ của năm 2008. Trong quá khứ, Real Madrid nhiều lần “gặt lúa non” với các cầu thủ chưa đủ tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp - tức là tròn 18 tuổi. Real Madrid đã đồng ý ký hợp đồng với Vinicius Junior hay Endrick khi họ còn ở độ tuổi vị thành niên, và cho Flamengo và Palmeiras mượn họ cho đến khi đủ 18 tuổi và có thể gia nhập CLB.

Nhiều nguồn tin cho biết, vị trí của Mora trên sân cỏ và tầm quan trọng của thị trường Mexico đối với Real Madrid là 2 yếu tố khiến việc chiêu mộ Mora trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với Los Blancos. Đội bóng hiện đang tìm kiếm những tài năng sáng tạo để bổ sung vào khoảng trống mà sự ra đi của Luka Modric và Toni Kroos để lại. Họ coi thị trường Mexico là chiến lược của CLB, và tin rằng việc ký hợp đồng với một cầu thủ Mexico sẽ giúp họ khẳng định vị thế tại một quốc gia vốn đã có lượng người hâm mộ đông đảo.

Nhưng một nguồn tin từ Real Madrid cũng chia sẻ quan điểm với ESPN, rằng vẫn còn quá sớm để biết liệu Mora “có trở thành một cầu thủ hàng đầu” có thể hòa nhập tại sân Santiago Bernabeu hay không.

THANH TUẤN