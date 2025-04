Barcelona vs Inter: 6 yếu tố quyết định trận đấu

Inter có thể tận dụng hàng thủ dâng cao của Barcelona?

Có khả năng cao rằng kỷ lục việt vị của Champions League sẽ bị phá vỡ trong cặp đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick mùa này, Barcelona đã chơi với hàng thủ dâng cao đến mức táo bạo, đặt niềm tin tuyệt đối vào bẫy việt vị để bắt lỗi đối thủ. Cho đến nay, chiến lược rủi ro cao/lợi nhuận cao này đã mang lại kết quả, nhưng Inter có thể là một đối thủ khó chịu.

Trong tất cả các giải đấu mùa này, Barcelona đã khiến đối thủ rơi vào bẫy việt vị gần gấp đôi bất kỳ đội nào khác (267 lần – nhiều hơn 132 lần so với bất kỳ đội nào) trong số năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Họ trung bình khiến đối thủ bị bắt việt vị 5.0 lần mỗi trận, trong khi chỉ có một đội khác (Parma, 3.2) trung bình hơn ba lần mỗi trận trong mùa giải này.

Số lần bắt việt vị của Barcelona

Khoảng cách trung bình từ khung thành của họ khi bắt đối thủ việt vị là 34.5 mét ở La Liga – chỉ có Manchester City với đường bắt việt vị trung bình 34.9 mét là cao hơn trong số năm giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này. Ở Champions League, con số trung bình của họ đứng thứ ba với 33.7 mét, sau Man City (35.3 mét) và Bologna (35.7 mét).

Barcelona sẽ phải chấp nhận rủi ro để khiến các cầu thủ Inter rơi vào bẫy việt vị, nhưng đây là đối thủ đã bị bắt việt vị nhiều hơn bất kỳ đội nào khác từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu trong tất cả các giải đấu mùa này (119 lần). Tính linh hoạt của Inter trong sơ đồ 3-5-2 có thể gây khó khăn cho Barcelona qua hai lượt trận. Người ta đã thấy một số điểm yếu trong hàng thủ của Barça trong thất bại ở trận lượt về tứ kết trước Borussia Dortmund tại Đức, mặc dù họ đã thành công khi bắt các cầu thủ Dortmund việt vị, dẫn đến hai bàn thắng bị từ chối. Tuy nhiên, hiện tại, sau chuỗi 10 trận đấu trong 35 ngày, đội bóng của Flick bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, và điều đó có thể dẫn đến sự thiếu tập trung ở hàng thủ.

Phong độ đáng lo ngại của Inter

Trận hòa 2-2 với Bayern Munich ở lượt về tứ kết đã giúp Inter vượt qua gã khổng lồ Bundesliga để tiến vào bán kết. Họ từng ở đỉnh cao, nhưng phong độ của họ đã tụt dốc kể từ đó.

Sau thất bại 0-1 tại Juventus vào tháng Hai, Inter đã trải qua 13 trận bất bại ở mọi đấu trường (thắng 9, hòa 4). Tuy nhiên, sau đó họ thua 0-1 tại Bologna, trước khi thất bại 0-3 ở lượt về bán kết Coppa Italia trước Milan. Để rồi, đỉnh điểm là việc Nerazzurri bị Roma đánh bại 0-1 tại San Siro vào Chủ nhật tuần rồi, khiến họ tụt lại ba điểm so với Napoli trong cuộc đua vô địch Serie A.

Inter đã thua ba trận liên tiếp mà không ghi bàn ở mọi đấu trường, lần đầu tiên kể từ tháng 2/2012 (năm trận liên tiếp dưới thời Claudio Ranieri, người tình cờ là HLV đã dẫn dắt Roma giành chiến thắng cuối tuần qua).

Hai thất bại ở giải vô địch quốc gia của họ không phải là không xứng đáng. Inter đã thua trong chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở cả hai trận và phần lớn gặp khó khăn trong việc thử thách thủ môn đối phương. Inter sẽ phải hiệu quả hơn trước Barcelona, nhưng nếu họ có thể thi đấu ở đẳng cấp như trong chiến thắng tổng tỷ số 4-3 trước Bayern, họ có khả năng sẽ khiến đội bóng xứ Catalan gặp khó khăn.

Lewandowski vắng mặt, nhưng liệu điều đó có quan trọng? Mối nguy hiểm của Barcelona mùa này là lão tướng Robert Lewandowski. Với 40 bàn sau 48 trận, cầu thủ 36 tuổi này là vua phá lưới ở mọi đấu trường trong số các cầu thủ từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Anh cũng là một trong ba cầu thủ đạt mốc 100 bàn trong lịch sử Champions League.

Tuy nhiên, cầu thủ người Ba Lan sẽ vắng mặt ít nhất ở lượt đi của cặp đấu này, sau khi rời sân ở phút 12 trong trận đấu với Celta Vigo vào ngày 19/4 vì chấn thương gân kheo. Dù vậy, Barcelona không hề gặp khó khăn khi thiếu anh mùa này. Trong năm trận mà anh không thi đấu, đội đầu bảng La Liga đã thắng cả năm và ghi được 19 bàn. Mỗi trận đều đối đầu với các đội bóng hàng đầu, bao gồm chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ trước Real Madrid ở chung kết Copa del Rey cuối tuần trước.

Đây không phải là một Barcelona thiếu nguồn ghi bàn ở các vị trí khác. Bốn cầu thủ khác đã ghi được số bàn ở mức hai chữ số ở mọi đấu trường mùa này, với Raphinha (30 bàn), Ferran Torres (18 bàn), Lamine Yamal (14 bàn) và Dani Olmo (10 bàn). Ferran Torres có khả năng sẽ thay thế vị trí của Lewandowski ở vị trí trung phong, và trong năm trận mà Lewandowski vắng mặt mùa này, cựu cầu thủ Man City đã ghi sáu bàn. Điều đó bao gồm một cú hat-trick ấn tượng trong 30 phút đầu tiên tại Copa del Rey trước Valencia vào tháng Hai và bàn gỡ hòa muộn đưa trận Clásico vào thứ Bảy vào hiệp phụ.

Bàn thắng của Ferran Torres 2024-25

Torres không phải là một “cầu thủ trong vòng cấm” như Lewandowski, vì vậy anh có thể sẽ cố kéo hàng ba hậu vệ của Inter ra khỏi vị trí để tạo khoảng trống cho đồng đội. Mặc dù tỷ lệ chạm bóng của anh trong vòng cấm đối phương thấp hơn (15.2% so với 18.7% của Lewandowski) ở mọi đấu trường mùa này, anh trung bình có nhiều hơn bốn chạm bóng mỗi 90 phút so với Lewandowski và gần như hoạt động ngang ngửa trong vòng cấm (5.4 chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi 90 phút so với 5.8 của Lewandowski).

Điều bất ngờ là tỷ lệ bàn thắng mỗi 90 phút của Torres (tính cả thời gian bù giờ) là 0.86, cao hơn con số 0.76 của Lewandowski mùa này. Nhưng anh cũng phối hợp với đồng đội thường xuyên hơn, với tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng mỗi 90 phút cao hơn (0.10 so với 0.06) và số cơ hội tạo ra từ bóng sống mỗi 90 phút (1.2 so với 0.7).

Inter có thể khai thác hai cánh?

Inzaghi chơi với sơ đồ ba hậu vệ, và phần lớn lối chơi tấn công của Inter đến từ hai cánh.

Với Federico Dimarco bùng nổ ở cánh trái và Denzel Dumfries hoặc Matteo Darmian làm điều tương tự ở cánh phải, các đội bóng cần biết cách bảo vệ hai cánh để ngăn chặn Inter.

Công việc xuất sắc của Dimarco đặc biệt đáng lo ngại cho Barça.

Cầu thủ người Italy trung bình thực hiện 4.7 quả tạt từ bóng sống mỗi 90 phút ở mọi đấu trường mùa này, vượt xa bất kỳ cầu thủ Inter nào khác, và anh đã tạo ra 2.2 cơ hội từ bóng sống mỗi 90 phút ở Champions League, cũng nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào. Chỉ có Nicolò Barella sánh ngang với tám kiến tạo của Dimarco (bảy từ bóng sống) cho Inter ở mọi đấu trường mùa này, ít nhất hơn ba lần so với bất kỳ cầu thủ nào khác.

Ở cánh phải, Darmian đã trông mệt mỏi trong những trận gần đây, và sẽ rất thú vị để xem liệu Inzaghi có tiếp tục sử dụng cầu thủ 35 tuổi này hay không, đặc biệt khi Dumfries đã trở lại sau chấn thương. Cầu thủ người Hà Lan trung bình thực hiện 3.4 quả tạt từ bóng sống mỗi 90 phút ở Champions League mùa này, nhiều nhất trong số các cầu thủ Inter. Chỉ có Lautaro Martínez, Marcus Thuram và Hakan Çalhanoglu ghi nhiều bàn hơn con số tám bàn của Dumfries cho Inter mùa này, vì vậy nếu anh được chọn, Inter sẽ có cả bàn thắng lẫn sự sáng tạo ở cả hai cánh.

Barcelona đã gặp khó khăn trong việc kiềm tỏa Borussia Dortmund ở lượt về tứ kết, với đội bóng Đức thường xuyên tấn công vào cánh phải của họ thông qua Daniel Svensson và Karim Adeyemi trong chiến thắng 3-1. Tỷ số có thể – và có lẽ nên – tệ hơn cho Barça.

Hậu vệ phải Jules Koundé đã có khoảnh khắc đáng nhớ khi ghi bàn quyết định trước Real Madrid ở chung kết Copa del Rey vào Chủ nhật, nhưng anh có thể sẽ phải làm việc vất vả khi đối đầu với Dimarco.

Raphinha có thể tiếp tục mùa giải phá kỷ lục?

Raphinha đang có một mùa giải gần như lịch sử dưới thời Flick, và nếu Barcelona thành công trong cuộc đua giành cú ăn ba, anh có thể là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay.

Với chiếc cúp Copa del Rey đã nằm trong tay, có thể không lâu nữa La Liga cũng sẽ được bổ sung. Hiện tại, trong top bốn của Champions League, họ có cơ hội thực tế để giành cú ăn ba lần thứ ba trong lịch sử, sau những thành công vào các mùa 2008-09 và 2014-15. Raphinha sẽ có tiếng nói lớn trong việc liệu họ có làm được hay không.

Chỉ có Mohamed Salah (56) có nhiều lần tham gia bàn thắng hơn cầu thủ người Brazil (51) ở mọi đấu trường mùa này trong số các câu lạc bộ từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu, nhưng khi loại bỏ các bàn thắng từ phạt đền, chính Raphinha dẫn đầu (49). Không chỉ vậy, ngôi sao của Barcelona là cầu thủ duy nhất từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu tạo ra hơn 100 cơ hội từ bóng sống cho đồng đội trong mùa giải 2024-25 ở mọi đấu trường (109).

Bị Serhou Guirassy (13) vượt qua để trở thành vua phá lưới Champions League mùa này ở vòng trước, Raphinha (12) cần thêm năm bàn nữa qua hai trận bán kết và một trận chung kết tiềm năng để san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa UCL của Cristiano Ronaldo, được thiết lập vào mùa 2013-14 cho Real Madrid (17).

Điều đó có thể khó xảy ra, nhưng anh đang tiến rất gần đến việc phá kỷ lục mọi thời đại của Champions League về số lần tham gia bàn thắng trong một mùa giải. Anh chỉ cần thêm một bàn thắng hoặc kiến tạo nữa để trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử tham gia vào ít nhất 20 bàn thắng trong một chiến dịch UCL, sau Ronaldo vào các mùa 2013-14 (21) và 2015-16 (20) cũng như đồng đội Lewandowski (20) vào mùa 2019-20.

Tuy nhiên, không ai trong số những cầu thủ đó đạt được 20 lần tham gia bàn thắng không tính phạt đền trong một chiến dịch UCL. Với việc không có bàn thắng nào trong số 12 bàn của Raphinha đến từ chấm phạt đền, anh chỉ còn cách một lần để phá kỷ lục đó của giải đấu.

Số lần tham gia bàn thắng của Raphinha ở Champions League

Cuộc chiến tuyến giữa: Pedri vs Barella

Champions League là sân khấu cho những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, và ít ai đang thể hiện tốt hơn Pedri và Barella mùa này. Pedri lại tỏa sáng vào cuối tuần, đóng vai trò chính trong thành công tại Copa del Rey của Barcelona, ghi bàn mở tỷ số bằng một cú sút xa mạnh mẽ vào góc cao bên trái khung thành của Thibaut Courtois.

Tiền vệ đáng tin cậy này đã chơi 52 trong số 53 trận của Barcelona ở mọi đấu trường mùa này, và cầu thủ 22 tuổi có những con số để chứng minh niềm tin của Flick dành cho anh. Chỉ có Raphinha (109) tạo ra nhiều cơ hội từ bóng sống hơn Pedri (80) cho Barça ở mọi đấu trường mùa này. Và ở Champions League, chỉ có ba cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền phá tuyến dẫn đến nguy hiểm hơn – các đường chuyền tạo cơ hội cho cú sút, bàn thắng, quả tạt hoặc phạt góc trong vòng 10 giây – so với con số 29 của Pedri trong chiến dịch hiện tại.

Đường chuyền phá tuyến của Pedri ở Champions League mùa này



Với Barella, anh sẽ đối đầu với một cầu thủ tương tự hiệu quả ở tuyến giữa của Inter. Chỉ có bảy cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền phá tuyến dẫn đến nguy hiểm hơn con số 26 của cầu thủ người Ý, mặc dù cần lưu ý rằng Barella chỉ thực hiện tổng cộng 66 đường chuyền phá tuyến. Với 66 cầu thủ trong giải đấu thực hiện nhiều hơn, điều này có nghĩa là mặc dù anh không thực hiện nhiều, nhưng những đường chuyền anh thực hiện thường rất hiệu quả.

Đường chuyền phá tuyến của Nicolò Barella ở UCL 2024-25

Barella là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa của Inzaghi, tạo ra nhiều cơ hội từ bóng sống (58) hơn bất kỳ cầu thủ Inter nào khác ở mọi đấu trường mùa này, trong khi chỉ có Dimarco sánh ngang với tám kiến tạo của anh cho Nerazzurri trong mùa giải 2024-25.

Không chỉ trên bóng, cả hai cầu thủ này đều ấn tượng. Barella đã giành lại quyền kiểm soát bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Inter nào khác mùa này ở mọi đấu trường (224 lần), trong khi chỉ có bảy cầu thủ ở Serie A thu hồi bóng nhiều hơn anh (152 lần).

Pedri còn ấn tượng hơn ở khía cạnh này. Trong số các cầu thủ không phải thủ môn từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này, cầu thủ của Barça có nhiều lần thu hồi bóng nhất ở mọi đấu trường (349 lần), ít nhất hơn 38 lần so với bất kỳ ai khác.

LONG KHANG