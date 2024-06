Bắt 2 băng nhóm cướp giật, tiêu thụ xe gian xuyên quốc gia

Qua truy xét, Công an quận 1 (TPHCM) đã triệt phá 2 băng nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản và tiêu thụ xe gian xuyên quốc gia.

Ngày 29-6, Công an quận 1 (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Thanh H. (sinh năm 2010), Nguyễn Minh T., Nguyễn Xuân Th. (cùng sinh năm 2009), Nguyễn Đặng V. (sinh năm 2009), Chung Văn Th. (sinh năm 2006) về tội “Cướp giật tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra, nhóm H. không có việc làm nên rủ nhau đi cướp. Rạng sáng 8-6, nhóm H. phát hiện anh Q. ở đường Đề Thám (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) nên áp sát cướp giật điện thoại của anh này rồi tẩu thoát. Nhóm H. chạy về gặp Th. đưa tài sản nhờ bán giúp.

Phương tiện nhóm H. dùng đi cướp giật tài sản

Khoảng 2 tiếng sau, nhóm đi tới trước rạp chiếu phim ở đường Kinh Dương Vương (phường 13, quận 6), áp sát cướp giật điện thoại của người đàn ông chạy xe ôm công nghệ. Th. mang bán 2 điện thoại được 10 triệu đồng nhưng báo cho nhóm H. là chỉ bán được 5 triệu đồng.

H. lấy tiền chia cho các thành viên trong nhóm. Qua truy xét, công an đã bắt được nhóm H.

* Trước đó, tối 16-5, chị H. dựng xe máy ở tiệm chụp ảnh ở đường Hồ Tùng Mậu (phường Bến Nghé) đi vào trong. Lúc này, Lê Văn Thiên Lộc (sinh năm 1995) đi bộ tiếp cận lấy trộm xe chị H.

Nhóm đối tượng gồm: Nhiều - Huy - Lộc (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Sau khi lấy trộm, Lộc bán cho Phạm Tạ Hoàng Huy (sinh năm 1989) được 3,5 triệu đồng. Qua truy xét, công an bắt Huy, Lộc.

Huy khai quen Lộc trên mạng do cùng tham gia nhóm mua bán xe. Về tài sản Huy mang bán cho Phạm Thanh Nhiều (sinh năm 1987) được 4,2 triệu đồng. Nhiều sau khi mua xe đã thuê người chở xe về tỉnh Tây Ninh cất và bán lại cho Lâm Văn Thái (sinh năm 1980) với giá 5 triệu đồng.

Từ đầu tháng 2-2024 tới nay, Nhiều và Huy đã liên lạc, trao đổi với nhau về việc mua bán xe máy không giấy tờ và thỏa thuận sẽ “hợp tác” thu mua những chiếc xe do phạm tội mà có. Công an xác định nhóm này là băng trộm cắp, tiêu thụ tài sản xuyên quốc gia.

Đến nay, công an khởi tố, bắt giam Lộc, Huy, Nhiều về các tội “Trộm cắp tài sản” “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

CHÍ THẠCH