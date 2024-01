Bắt cộng tác viên báo Giao thông cưỡng đoạt tài sản

Ngày 5-1, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Xuân Đào (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.