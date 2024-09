Bắt đối tượng vận chuyển 25kg ma túy qua biên giới

Ngày 10-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, thu giữ 25kg ma túy.

Trần Văn Mển cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An

Cụ thể, vào lúc 6 giờ, ngày 5-9, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Sông Trăng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Văn Mển (sinh năm 1982, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).

Tại hiện trường, lực lượng phá án thu giữ 25 túi nylon màu xanh có trọng lượng 25 kg, toàn bộ số tang vật thu giữ là ma túy được đối tượng vận chuyển từ bên kia biên giới Campuchia về Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Mển khai nhận, khoảng 3 giờ, ngày 5-9, Mển từ nhà đi ra, lội qua sông Cái Cỏ thuộc địa phận ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An sang bên kia bờ sông thuộc ấp Rôn, xã Chàm, huyện Trà Bét, tỉnh Prey Veng (Campuchia), nhận 2 túi du lịch chứa ma túy của một đối tượng người Campuchia (không rõ tên tuổi), sau đó mang về nhà.

Khi được cung cấp số điện thoại của người nhận thì Mển mang 2 túi đi giao tại quận 12, TPHCM.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC