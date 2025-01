Bắt giam cựu nhân viên thu cước VNPT Hà Tĩnh về hành vi tham ô tài sản

Ngày 22-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh) về hành vi "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.