Tối 16-2, Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng (25 Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Bùi Văn Tấn (47 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê), Giám đốc Trung tâm; Lương Ngọc Vũ (43 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), đăng kiểm viên và Lương Kim Quang (29 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật LKQ về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 1, Điều 364 BLHS.

Theo điều tra, trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới, Lương Ngọc Vũ nhận thấy có nhiều phương tiện được chủ xe thay đổi kết cấu, thiết kế so với thời điểm xuất xưởng của nhà sản xuất và không đủ điều kiện để cấp chứng nhận đăng kiểm. Từ đó, Vũ đã nhờ Lương Kim Quang là người có quan hệ họ hàng đứng ra thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Kỹ thuật LKQ (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để lập hồ sơ, hợp thức hóa cho các phương tiện. Đổi lại, chủ phương tiện hoặc người trực tiếp đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền hối lộ cho Vũ, sau đó Vũ chia tiền hối lộ cho Bùi Văn Tấn.

Năm 2021, Công ty LKQ ngừng hoạt động nhưng Quang và Vũ vẫn tiếp tục sử dụng những hồ sơ đã ký khống để hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm cho nhiều phương tiện cơ giới có hoán cải, thay đổi kết cấu… nhằm thu lợi bất chính và chia chác với ông Tấn.

Trước đó, như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 4305D (số 10 Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ); khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can, gồm: Hoàng Ngọc Bình (44 tuổi, trú xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), Giám đốc Trung tâm và Nguyễn Thành (51 tuổi, trú thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Phó Giám đốc Trung tâm về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 1, Điều 364 BLHS; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Đình Hoàng (60 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê), đối tượng môi giới về hành vi “Môi giới hối lộ” theo khoản 1, Điều 365 BLHS.