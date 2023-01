Bắt kẻ đột nhập tiệm vàng ở quận 12 lấy hơn 100 lượng vàng

Công an TPHCM cùng Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được kẻ đột nhập tiệm vàng ở quận 12 lấy trộm hơn 100 lượng vàng trị giá hơn 4.5 tỷ đồng.

Ngày 31-1, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 12; Phòng PC02, Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Phạm Văn Nu (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 29-1, bà D. (chủ tiệm vàng Kim Thịnh, quận 12, TPHCM) mở cửa hàng, phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm. Qua kiểm tra, bà D. bị mất hơn 100 lượng vàng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.

Bằng nghiệp vụ, khuya 30-1, trinh sát Phòng PC02 cùng Công an quận 12; Phòng PC02, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được nghi phạm Phạm Văn Nu ở tỉnh Bình Dương. Khám xét nơi ở của Nu, công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng...

Bước đầu, Nu thừa nhận gây ra vụ trộm tiệm vàng ở quận 12 vào rạng sáng 29-1. Hiện công an đang điều tra mở rộng.