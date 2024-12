'Bất ổn, rắc rối, và sự thay đổi”, chưa đá thì cũng đã có một trận derby Manchester “hấp dẫn”

Phong độ hiện tại là một phần nguyên nhân khiến cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Man City và Man United, giữa xanh và đỏ, có cảm giác hơi kỳ lạ. Chỉ hơn năm tuần trước, chiến thắng ly kỳ 4-1 của Sporting ở lần cuối Amorim cầm quân, là thất bại thứ ba trong chuỗi trận tuyệt vọng của đương kim vô địch ngoại hạng Anh Man City, đội chỉ thắng một lần trong 10 trận đã qua, để thủng lưới 23 bàn trong quá trình đó. Rồi lể từ khi Amorim thay thế Erik ten Hag bị sa thải vào tháng trước, Man United đã giành được 4 điểm sau 4 trận ở Premier League khi họ làm quen với một hệ thống hoàn toàn mới. Hai trận đấu cuối cùng của họ đã kết thúc với thất bại trước Arsenal và Nottingham Forest.

Chỉ một lần kể từ mùa giải 1991-92, cả Man United và Man City đều không thể cán đích ở vị trí thứ ba ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Hiện tại, Man City đang đứng thứ tư. Man United đứng thứ 13. Điều đó khiến cuộc đối đầu này có cảm giác giống như quay trở lại những năm 1980, khi cả 2 đội bóng thành Manchester nhìn chung còn cách xa danh hiệu vô địch một khoảng cách đáng kể.

Điều gì đã xảy ra?

Manchester City chỉ thắng một lần kể từ ngày 26 tháng 10. Hãy lắng nghe HLV Pep Guardiola của Man City và lý do dẫn đến sự đảo ngược vận may đáng kinh ngạc này tất cả là do lịch thi đấu. Guardiola tin rằng lịch thi đấu dày đặc đã dẫn đến chấn thương khiến đội hình của ông suy sụp. Vết thương nặng nề nhất chắc chắn là vết thương dây chằng đầu gối của Rodri.

Người giành Quả bóng Vàng là một trong sáu cầu thủ có thể vắng mặt trong trận đấu với Man United. Án treo giò của Rico Lewis có nghĩa là Pep có thể chỉ có ba hậu vệ và buộc phải chọn Bernardo Silva hoặc Matheus Nunes ở vị trí hậu vệ cánh.

Cuối tháng 10, một ngày sau khi Man City đánh bại Southampton, Man United thua kém may mắn trước West Ham. Đó được coi là dấu chấm hết cho Erik ten Hag, người bị sa thải vào ngày hôm sau, trong khi giám đốc thể thao của United Dan Ashworth sau đó đã phải trả giá cho việc đưa ra quyết định kéo dài đằng sau sự ra đi của nhà cầm quân người Hà Lan, mất việc sau 5 tháng đảm nhiệm vai trò này.

Thay vì mang về một người thay thế có thể phù hợp với hệ thống hiện tại, như Graham Potter hay Gareth Southgate, Man United đã quyết định hành động triệt để, chiêu mộ Amorim từ Sporting vào giữa mùa giải. HLV người Bồ Đào Nha đang cố gắng áp dụng một đội hình mới mà hầu như không có thời gian tập luyện. Ông đã cảnh báo rằng đây sẽ là một quá trình lâu dài.

Những nghi ngờ ở thành phố bóng đá

Guardiola không hề ăn năn khi gắn bó với một đội bóng đang bắt đầu có dấu hiệu già nua. Kyle Walker, tiền vệ người Đức Ilkay Gundogan, đều 34 tuổi. Kevin de Bruyne, hết hợp đồng vào mùa hè, đã 33.

Một sự thiết lập lại chắc chắn sẽ đến nhưng đâu cứ phải có tiền là xong. Một số bản hợp đồng gần đây của Man City không mang lại sự tự tin. Kalvin Phillips có giá 45 triệu bảng vào năm 2022. Cựu tiền vệ của Leeds cuối cùng đã được cho West Ham mượn ở mùa giải trước và hiện đang ở Ipswich. Nunes vẫn chưa biện minh cho việc Man City trả 53 triệu bảng cho Wolves để có anh vào năm 2023.

Man City đã chi 85 triệu bảng cho những người mới đến gần đây là Jeremy Doku và Saviho, và cả hai đều không có tác động lâu dài như Riyad Mahrez, 33 tuổi, người hiện đang miệt mài ở Saudi Arabia. Quyết định bán Julian Alvarez vvới giá 81 triệu bảng cho Atletico Madrid là một thương vụ tốt. Lỗi không mang đến sự thay thế.

Và sau đó là Cole Palmer, người có cái bóng bao trùm cả hai bên ranh giới Manchester. Đó là cầu thủ yêu mến Man United lúc còn niên thiếu, nhưgn lại gia nhập City và rồi chính Man City không giữ được một cầu thủ trẻ đang trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Anh sau khi anh ấy chuyển đến Chelsea.

Thế nhưng, tất cả những điều đó vẫn chỉ là một vấn đề nhỏ so với những gì Amorim đang đối diện ở Man United. Khi lùi lại, không có gì ngạc nhiên nếu HLV 39 tuổi hỏi liệu ông có thể trì hoãn việc đến đây cho đến cuối mùa giải hay không. Với tình trạng mà họ đã rơi vào sau khi để Ralf Rangnick có thời gian gia hạn tạm thời sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải vào năm 2021, yêu cầu này sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Và Amorim đang phải làm việc với một tập thể được xây dựng dựa trên tầm nhìn của Ten Hag. Amad Diallo chơi nhiều ở vị trí hậu vệ cánh và cánh phải nhưng chỉ là số 10 trong trận đấu tại Europa League. Đội trưởng Bruno Fernandes thường đá vị trí số 10 và tuần này là số 6. Marcus Rashford đã ghi bàn thắng đầu tiên trong triều đại Amorim ở vị trí trung phong tại Ipswich nhưng HLV cho tằng đó không phải là vai trò phù hợp với anh và Rasmus Hojlund đã xuất sắc ở vị trí đó. Diogo Dalot được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh trái và phải. Mason Mount đã có màn xuất sắc trong hiệp hai trước Plzen sau khi được tung vào sân thay người.

Không ai có thể chắc chắn hoàn toàn ai sẽ lấp đầy hai vị trí tiền vệ trung tâm quan trọng vào cuối tuần này.

Liệu cửa sổ chuyển nhượng tháng 1 có đưa ra câu trả lời?

Vì cả hai câu lạc bộ đều đã công bố báo cáo tài chính mùa giải 2023-24 của mình, nên tạm kết luận: Man City là đội có lãi, có tiền để chi tiêu, còn Man United, thua lỗ ồ ạt thì không.

Guardiola tránh xa cuộc nói chuyện về bản hợp đồng tháng Giêng trước trận đấu này, nói rằng ông "chỉ muốn các cầu thủ bị chấn thương trở lại". Nhưng những người mới đến dường như không thể tránh khỏi.

Tiền vệ trung tâm dường như là điểm khởi đầu rõ ràng, đối với một người có thể giúp lấp khoảng trống cỡ Rodri nhưng cũng chơi cùng anh khi anh bình phục. Việc quan tâm đến Bruno Guimaraes của Newcastle không nằm ngoài khả năng nhưng vẫn có những lựa chọn khác ở những nơi khác ở châu Âu nếu được yêu cầu.

Đối với Man United, tình hình đơn giản hơn nhiều. Đầu tiên, Amorim muốn có bao nhiêu cầu thủ trong đội của mình và ông phải quyết định loại bỏ ai. Bán một cầu thủ cây nhà lá vườn như Marcus Rashford sẽ là điều tốt nếu xét theo quy tắc Lợi nhuận và Bền vững. Loại bỏ một người có thu nhập cao kém hiệu quả như Antony có thể giúp Amorim cải thiện đội hình của mình. Vấn đề là những cầu thủ đang ngốn phần lương rất cao đó lại đóng góp quá ít, thế nên có bán họ thì cũng chẳng giải quyết vấn đề về chuyên môn.

Tương lai trông như thế nào?

Có thể dễ dàng cảm thấy con tàu của Man City có thể được điều chỉnh tương đối dễ dàng. “Nếu không bị chấn thương, tôi không biết chúng tôi sẽ ở vị trí nào nhưng tôi có thể tưởng tượng,” Guardiola nói. “Tôi không thể chứng minh điều đó nhưng mọi người đều nghĩ chúng tôi sẽ là đội tốt hơn.”

Giải pháp của Pep là:” “Có rất nhiều việc chúng tôi phải làm; đi chợ vào đúng thời điểm, có thể vào mùa đông hoặc có thể là mùa khác, để làm cho đội hình lớn hơn, để họ cạnh tranh với nhau để giúp các cầu thủ tốt hơn. Không có gì là vĩnh cửu”. Đối với Man United, vấn đề phức tạp hơn nhiều. “Chúng tôi có rất nhiều vấn đề,” là đánh giá của Amorim. "Man City dù sao vẫn ở hoàn cảnh tốt hơn chúng tôi."

Man United đã bị đánh bại trong ba chuyến viếng thăm sân vận động Etihad gần đây nhất và hầu hết những người trung lập sẽ cảm thấy Man City có chất lượng vượt trội. Man City mặc dù không phải là không có lo lắng của họ, nhưng kể cả khi Man United thắng trận derby, thì Man City sẽ rơi khỏi tốp 4 còn Man United sẽ vẫn ở nửa cuối bảng dù kết quả thế nào. Nghĩa là một đằng vẫn có thể cứu vãn bên kia thì không.

HỒ VIỆT