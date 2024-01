Chiều 16-1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.