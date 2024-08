Bắt tạm giam giám đốc công ty liên quan 3 lao động tử vong

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 3 người bị tử vong tại Lào Cai, ngày 3-8, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam giám đốc của công ty liên quan vụ việc này.

Thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Cao, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hưng Cao, do vi phạm quy định về an toàn lao động.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 2-8, tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải phốt-pho ở khu công nghiệp Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng) xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong, 3 người bị thương. Tối 2-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý.

Ông Ngô Văn Cao tại cơ quan điều tra. Ảnh: BLC

Cơ quan điều tra xác định ông Ngô Văn Cao (sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tại xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện đang trú tại thị trấng Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hưng Cao - là người nhận thi công và giám sát thi công tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động này.

PHÚC HẬU