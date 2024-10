Bayern thua vì sự chủ quan về chiến thuật cùa HLV Vincent Kompany

Kimmich (giữa thừa nhận Bayern Munich mắc quá nhiều lỗi khi dâng cao đội hình

Bayern Munich là một trong hai đội chưa thua trận nào ở Bundesliga nhưng tạm chiếm ngôi đầu do có hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với Leipzig, 24-7 so với 11-2. Nếu chỉ nhìn vào những con số này thì có thể nói Hùm xám thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, có một trận đấu được cho là đối thủ đã “lật mặt” Bayern Munich. Đó là trận Bayer Leverkusen buộc Hùm xám phải vất vả hòa 1-1 ngay tại sân nhà Allianz. Trận đấu mà ĐKVĐ Bundesliga cho thấy Bayern Munich vô cùng khó khăn để khoan thủng hàng thủ phòng ngự có chiều sâu và có thể phá lưới của Neuer nếu có những đường bóng nhanh ra sau lưng hàng thủ Hùm xám.

Kể từ trận hòa đó, Bayern Munich trải qua cả thảy 4 trận đấu, 2 ở Bundesliga và 2 ở Champions League. Kết quả, Hùm xám chỉ có 1 thắng, 1 hòa và 2 thua. Frankfurt buộc các học trò của HLVVincent Kompany chia điểm ở trận hòa 3-3. Bayern Munich thắng Stuttgart 4-0. Hai trận đấu ở Champions League đều nhận kết quả thua: Aston Villa 0-1 và Barcelona 1-4.

Bayern Munich quá hiểu HLV Hansi Flick và tiền đạo Robert Lewandowski nhưng lại vẫn không khắc phục được điểm yếu chiến thuật của mình. Ngay giây thứ 56, lưới của Neuer đã phải rung lên vì Raphinha thoát đi quá nhanh để ghi bàn mở tỷ số. Hàng thủ của Hùm xám dâng quá cao tới mức Joshua Kimmich là người cuối cùng của đội khách để đấu với tiền đạo Brazil. Tốc độ Raphinha quá tốt để loại Kimmich và vượt qua luôn Neuer trước khi đá bóng vào lưới trống. Theo Opta thì đây là bàn thua sớm nhất của Bayern Munich ở Champions League.

Harry Kane có bàn gỡ 1-1 ở phút 18 giúp cho Bayern Munich lấy lại tinh thần nhưng lổ hổng giữa sân vẫn tiếp tục để lộ ra. Thêm một đường chuyền ra sau lưng hàng thủ Bayern Munich ở phút 36 để Fermin Lopez nhanh hơn Dayot Upamecano và thủ môn Neuer, anh chạm được bóng và chuyền ra khoảng trống cho Robert Lewandowski ghi bàn đầu tiên vào lưới đội bóng cũ sau 3 lần gặp nhau. Raphinha hoàn tất hattrick ở phút 45 và 56 cũng bằng cách tận dụng khoảng trống sau hàng thủ Bayern Munich để giúp Barcelona thắng đậm 4-1. Như vậy, sau 3 trận đấu ở Champions League, Bayern Munich mới chỉ có 3 điểm và tạm xếp vị thứ 23 trên bảng xếp hạng. Theo quy định, trong vòng bảng bao gồm 36 đội sẽ có 8 đội vào thẳng vòng knock-out và 16 đội kế tiếp đá play-off, nên cơ hội của Hùm xám khá mong manh nếu không cải thiện trong những trận đấu tới.

Rõ ràng có sự chủ quan của HLV Kompany về chiến thuật cho Bayern Munich. Đó là ông chứng kiến các học trò đánh bại á quân Stuttgart 4-0 quá nhẹ nhàng nên tin tưởng vào lối chơi đã có sự cải thiện đáng kể. Sau trận thua Barcelona, Kimmich thừa nhận Bayern Munich mắc quá nhiều lỗi vì đội hình dâng cao đã để lộ khoảng trống lớn ở sau lưng hàng thủ và ngăn chặn đối phương tấn công không ổn.

Thủ môn đội trưởng Neuer cho rằng tuyến giữa chơi thiếu quyết liệt trước những đối thủ mạnh như Barcelona nên không kiểm soát được thế trận. Tóm lại, hai cựu binh đã chỉ cho HLV Kompany thấy được 2 điều cần phải khắc phục là không dâng đội hình lên quá cao và tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa mới hy vọng Bayern Munich tìm được chiến thắng trước những đối thủ mạnh ở Champions League.

