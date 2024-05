Bế mạc giải điền kinh lực lượng Công an TPHCM năm 2024

Tối 15-5, tại Sân vận động Thống Nhất, giải điền kinh Công an TPHCM năm 2024 bế mạc sau 3 ngày thi đấu sôi nổi.

Qua tranh tài, Ban Tổ chức đã trao 49 huy chương vàng, 49 huy chương bạc, 57 huy chương đồng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao nhất.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Lê Viết Tiệp, Trưởng Phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an TPHCM giải đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức, tổ trọng tài và các đơn vị.

Lãnh đạo Công an TPHCM và các đơn vị trao huy chương đến các tập thể và cá nhân có thành tích cao

Đồng thời, biểu dương sự nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình, khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết của của các vận động viên, qua đó thể hiện tinh thần thi đấu thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong toàn lực lượng Công an TPHCM giai đoạn 2021 - 2030.

Dù cơn mưa lớn diễn ra nhưng các vận động viên vẫn nỗ lực thi tuyển

Giải điền kinh Công an TPHCM năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-5 với sự tham gia của gần 500 cán bộ chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM. Nội dung thi đấu, gồm: chạy 100m, 400m, 800m, 1500m; chạy việt dã 2000, 3000m; chạy tiếp sức 100m, 400m và nhảy xa.

CHÍ THẠCH