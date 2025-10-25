Becamex TPHCM thua ngược Hà Nội FC trong trận đấu có 3 phạt đền

Tiền đạo Ugochukwu Oduenyi bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền vào cuối hiệp 2, khiến đội chủ nhà Becamex TPHCM nhận thất bại 2-3 trước Hà Nội FC tại vòng 7 V-League 2025-2026.

Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên cùng tân HLV Harry Kewell. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cơn mưa lớn đổ xuống phường Thủ Dầu Một khiến mặt sân Bình Dương đọng nhiều vũng nước, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Sự khắc nghiệt của thời tiết khiến trọng tài Nguyễn Mạnh Hải thông báo cho hai đội về việc công nghệ VAR tạm dừng hoạt động ở phút 11.

Đến phút 24, “vua áo đen” người Hải Phòng bắt buộc phải tạm dừng trận đấu. Sau gần 30 phút chờ mưa ngớt lại, trận đấu giữa Becamex TPHCM và Hà Nội FC được nối tiếp.

Đúng 1 phút sau khi bóng lăn trở lại, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Nguyễn Trần Việt Cường thoát xuống rồi thực hiện pha lốp bóng đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải ra thông báo tạm dừng trận đấu với hai đội trưởng Ngô Tùng Quốc (Becamex TPHCM) và Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC). ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau bàn thua có phần bất ngờ, Hà Nội FC đẩy cao đội hình. Thầy trò HLV Harry Kewell kịp có bàn gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Đỗ Hoàng Hên thực hiện quả tạt khó chịu bên cánh phải, thủ môn Trần Minh Toàn xử lý lỗi, tạo cơ hội cho Daniel Passira dứt điểm cận thành làm tung lưới Becamex TPHCM.

Đến phút 54, Hà Nội FC được hưởng phạt đền. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải sau khi tham khảo công nghệ VAR, xác định Milos Zlatkovic phạm lỗi với Daniel trong vòng cấm. Dù các thành viên Becamex TPHCM phản ứng quyết liệt, nhưng quyết định không thay đổi. Từ khoảng cách 11 m, tiền vệ nhập tịch Hoàng Hên ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.

Phút 77, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải thổi quả phạt đền thứ hai, lần này cho Becamex TPHCM. VAR tiếp tục can thiệp và xác định Adriel phạm lỗi với Việt Cường trong vòng cấm của Hà Nội FC. Tuy nhiên, Ugochukwu dứt điểm vọt xà, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Thời tiết không ủng hộ cuộc so tài giữa Becamex TPHCM và Hà Nội FC. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chắc chắn Ugochukwu phải nuối tiếc, bởi đến phút 90+3, Đỗ Hùng Dũng treo bóng từ quả đá phạt để Xuân Mạnh bật cao đánh đầu, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Nội FC.

Dù Hugo Alves gỡ lại 2-3 cho Becamex TPHCM cũng từ một quả phạt đền, nhưng bàn thắng ở phút 90+11 là không đủ để đội chủ nhà tìm kiếm trận hòa. Qua đó, Becamex TPHCM nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh tại mùa giải 2025-2026.

Becamex TPHCM vẫn giậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League với 7 điểm. Trong khi đó, HLV Kewell có chiến thắng đầu tiên cùng Hà Nội FC, qua đó giúp đội bóng tạm vươn lên hạng 6 với 11 điểm.

