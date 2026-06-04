Becamex TPHCM trước ngày hạ màn V-League: Còn 1% cơ hội cũng là hy vọng

Cục diện trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026 trước vòng đấu cuối cùng không cho Becamex TPHCM quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Ngay cả khi thắng HAGL, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh vẫn phải thấp thỏm chờ kết quả từ 2 trận cùng giờ của 2 đối thủ trực tiếp là PVF-CAND và Đà Nẵng để biết được số phận của mình.

Các cầu thủ Becamex TPHCM sẽ chiến đấu hết mình dù phần trăm cơ hội trụ hạng rất thấp. ẢNH: VPF

Phần trăm cơ hội trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam là vô cùng mong manh, nhưng vì thế mà đội bóng đất Thủ chấp nhận buông xuôi.

Trên trang cá nhân, đội trưởng Võ Hoàng Minh Khoa đã đăng tải dòng trạng thái hài hước: “Cái gì không làm được thì vừa khóc vừa làm”. Đây là một trào lưu “chữa lành” rất phổ biến thời gian gần đây, mang thông điệp dù kết quả cuối cùng có thể không như mong muốn, mỗi người vẫn cần tiếp tục tiến về phía trước bằng sự lạc quan và tích cực. Đó cũng là cách tiếp thêm động lực cho đồng đội đầy tinh tế từ Minh Khoa, một trong những thủ lĩnh tinh thần của đội bóng đất Thủ lúc này.

Hay như quyết tâm của thủ môn Trần Minh Toàn trong trận đấu gặp CAHN vào cuối tuần qua. Nếu không có hàng loạt pha phản xạ xuất thần của người gác đền quê Tây Ninh, lưới của Becamex TPHCM có lẽ đã phải rung lên nhiều hơn 2 lần. Nỗ lực của Minh Toàn chính là một phần lát cắt cho thấy toàn đội vẫn đang chiến đấu đến cùng, bất chấp hoàn cảnh đầy bất lợi.

Ở ngày hạ màn V-League, Becamex TPHCM được thi đấu trên sân nhà. Cơ hội trụ hạng tuy ít nhưng không phải là không còn hy vọng. Chắc chắn sẽ vẫn có những cổ động viên đến sân Bình Dương để tiếp lửa và động viên đội bóng sau trận đấu. Đó là những người hâm mộ chân chính của đội bóng đất Thủ, luôn đồng hành dù đội nhà đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng rất lớn.

Vì thế, Minh Khoa cùng các đồng đội cần thi đấu bằng tất cả khả năng, cống hiến hết mình trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Ba điểm trước HAGL, đội đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, vẫn là mục tiêu nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh để làm món quà tri ân người hâm mộ.

Hậu vệ Ngô Tùng Quốc cùng đồng đội quyết tâm hướng đến chiến thắng trước HAGL vào tối Chủ nhật tới. ẢNH: VPF

Và các cầu thủ cũng phải chiến đấu cho chính “chén cơm” của mình. Sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, không ít người sẽ nói lời chia tay đội bóng đất Thủ. Nên trận đấu với HAGL vào chiều Chủ nhật này cũng là cơ hội để họ thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng thời để lại dấu ấn cuối cùng trước khi rời nơi đã góp phần tạo dựng tên tuổi và thương hiệu cá nhân.

Nếu Becamex TPHCM có thể lách qua khe cửa hẹp để hoàn thành mục tiêu trụ hạng, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần không buông xuôi trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng nếu đội bóng đất Thủ phải xuống chơi ở Giải hạng Nhất từ mùa tới, đó là điều đáng tiếc khi V-League mất đi một CLB giàu truyền thống với 4 chức vô địch trong lịch sử, từng được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh “Chelsea Việt Nam”. Dẫu vậy, nhìn theo hướng tích cực, đây cũng có thể là cơ hội để Becamex TPHCM thực hiện một cuộc “đập đi xây lại”, tái thiết toàn diện trong môi trường ít áp lực hơn, qua đó tạo nền tảng cho sự trở lại mạnh mẽ trong tương lai.

HỮU THÀNH