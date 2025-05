Beckham và Neville vẫn cam kết với Salford City

David Beckham (phải) và Gary Neville là một phần chủ sở hữu CLB bóng đá Salford City.

Salford City trước đây thuộc sở hữu của Beckham, Gary Neville và các đồng đội cũ khác của Man.United như Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes và Phil Neville - cùng với doanh nhân người Singapore, Peter Lim. Tuy nhiên, CLB hiện đã thuộc về một nhóm chủ sở hữu mới, bao gồm Beckham, Gary Neville và các cổ đông khác từ Mỹ, Ấn Độ và Anh - họ đã mua Salford City và cam kết “đầu tư đáng kể vào CLB, đội bóng và các cơ sở vật chất của CLB”, Salford City cho biết vào thứ Năm. CLB cũng cho biết thêm Butt, Giggs, Scholes và Phil Neville không còn là cổ đông nữa nhưng “sẽ tiếp tục đóng góp cho bước tiếp theo của hành trình này với các vai trò trong CLB”.

Beckham lớn lên ở Salford và cho biết ông có “Những kỷ niệm đẹp về thời gian sống ở đó, và nơi này cùng con người nơi đây đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống đầu đời của tôi với bóng đá. Salford City là trung tâm của cộng đồng... nơi đây có lịch sử lâu đời và tôi rất vui khi được trở thành một phần của chương tiếp theo”. Beckham cũng là đồng sở hữu CLB bóng đá nhà nghề Mỹ, Inter Miami - nơi Lionel Messi đang khoác áo.

Salford đã kết thúc ở vị trí thứ 8 - ngoài các vị trí trong vòng play-off thăng hạng - tại League Two mùa giải này. Beckham cho biết đã được truyền cảm hứng từ sự trỗi dậy của Wrexham dưới quyền sở hữu của những ngôi sao Hollywood nổi tiếng là Ryan Reynolds và Rob McElhenney kể từ năm 2021. “Tôi không nói rằng đây là lý do tại sao chúng tôi làm điều đó vì nó không phải vậy”, Beckham nói với The Athletic trong một cuộc phỏng vấn. “Nhưng tôi đã nói chuyện với Ryan về điều đó rất nhiều lần, và anh ấy nói rằng cảm giác xung quanh thành phố, cảm giác xung quanh CLB, thật đặc biệt. Đó là điều mà chúng tôi muốn tạo ra”.

Beckham nói thêm rằng ước mơ là đưa Salford City lên chơi ở Premier League. “Nhưng vẫn còn rất nhiều công sức và rất nhiều khoản đầu tư phải thực hiện cho đến thời điểm đó”, cựu tiền vệ tài hoa 50 tuổi nói.

LINH SƠN