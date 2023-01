Bị CĐV đe dọa, cả Ban giám đốc Everton không thể đến sân

Một tuyên bố của Everton có nội dung: “Chủ tịch Bill Kenwright, Giám đốc điều hành Denise Barrett-Baxendale, Giám đốc tài chính và chiến lược Grant Ingles và Giám đốc Graeme Sharp đã miễn cưỡng chấp nhận kết quả đánh giá an toàn do các cố vấn an ninh thực hiện. Các thành viên hội đồng quản trị đã nhận được hướng dẫn sau những thư từ ác ý và đe dọa không thể chấp nhận được mà CLB nhận được…”. Trong khi người phát ngôn của CLB nói: “Đây là một quyết định chưa từng có đối với CLB vóng đá Everton - chưa bao giờ toàn bộ Hội đồng quản trị của chúng tôi được yêu cầu không tham dự một trận đấu vì lý do an toàn. Đó là một ngày vô cùng buồn đối với Everton và người dân Everton”.

Trước đó vào thứ bảy, xe buýt của đội đã đến Goodison Park với sự hộ tống của cảnh sát. Tuy nhiên, thầy trò của HLV Frank Lampard đã không thể giành một chiến thắng nhằm xoa dịu tình hình. Tân binh Andre Onana đã ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi gia nhập Everton vào mùa hè, từ quả phạt góc của Demarai Gray ở phút 39. Nhưng đội khách đã phản công trong hiệp 2, chứng kiến James Ward-Prowse san bằng tỷ số ở phút 46, trước khi chính tiền vệ này thực hiện cú đá phạt thương hiệu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 78 - đây là chiến thắng đầu tiên của tân HLV Nathan Jones tại Premier League, và là chiến thắng đầu tiên của Southampton tại Goodison Park kể từ năm 1997.

Kết quả này vẫn chưa giúp Southampton thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhưng họ đã cân bằng điểm số 15 với 2 đội xếp ngay phía trên là Everton và West Ham, và chỉ còn còn kém 2 điểm so với vị trí thứ 14 của Leeds United. HLV Lampard sau trận đưa ra đánh giá: “Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng điều tôi lo lắng hơn là trận đấu. Không phải là tôi coi thường bất cứ điều gì, tôi hiểu tình hình chúng ta đang ở đây, tôi nghe thấy những tiếng ồn, nhưng tôi phải tiếp tục làm việc của mình. Một điều tôi đề nghị, điều thực sự quan trọng đối với tôi, đó là tất cả mọi người hãy vì Everton. Mỗi người hãy vì CLB theo cách riêng của mình. Cách của riêng tôi là thức dậy vào buổi sáng và nói: ‘OK, lại bắt đầu thôi’”.