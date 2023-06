Bình Dương: Tạm giữ hình sự tài xế lái ô tô "điên"

Ngày 7-6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với tài xế Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1993), liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người thương vong.

Như báo SGGPO đã thông tin, vào khoảng 16 giờ ngày 6-6, tại ngã tư Cửu Long, khu phố Đồng An 3, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương, ô tô con biển số 61A- 904.76 do tài xế Vũ Tuấn Anh điều khiển, theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550, trên đường ĐT743.

Khi đi đến ngã tư Cửu Long đã va chạm vào 5 xe mô tô đang đi phía trước, gồm: xe Airblade 78E1-505.51 do anh Hà Công Thịnh (sinh năm 1994, thường trú xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) điều khiển; xe Airblade biển số 61C1- 409.55 do chị Lý Thị Trang (sinh năm 1994, HKTT: khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương) điều khiển chở con là Phạm Thị Tuyết M. (sinh năm 2006) ngụ cùng địa chỉ, và 3 xe mô tô chưa rõ biển số và nhân thân người điều khiển đã bỏ đi khỏi hiện trường).

Sau đó xe ô tô biển số 61A-904.76 tiếp tục lao nhanh về phía trước đến trước, đụng vào xe ô tô tải biển số 61C-352.75 đang đỗ sát mép đường, sau đó xe ô tô này lao về trước, va chạm vào xe Airblade biển số 59S1-521.28 và xe Wave biển số 36L1-077.57 (chưa rõ nhân thân người điều khiển), đang đi cùng chiều phía trước.

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt điều tra vụ việc, qua kiểm tra nồng độ cồn xác định tài xế Vũ Tuấn Anh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748mg/L.

Hậu quả, anh Hà Công Thịnh bị gãy xương đòn tay trái, chị Lý Thị Trang bị trầy xước ngoài da, cháu Phạm Thị Tuyết M. bị thương nặng chuyển bệnh viện Chợ Rẫy (nghi chết não) và 2 người điều khiển xe 36L1-077.57 và 59S1-521.28 chưa rõ thương tích, gây hư hỏng 3 xe ô tô, 4 xe mô tô.