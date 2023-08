Bình Phước: Đề nghị đình chỉ công tác Trưởng Công an xã đánh người đến nhập viện cấp cứu

Ngày 9-8, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an huyện Phú Riềng khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ clip ghi lại cảnh lực lượng Công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng còng tay, đánh đập một người dân dẫn đến nhập viện cấp cứu. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương.

Người bị đánh được xác định là anh Đậu Ngọc Hoàn (30 tuổi, ngụ thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng).

Trước đó, chiều 8-8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một người mang sắc phục công an dùng tay, chân đánh một người dân trước sự chứng kiến của nhiều người. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày.

Thời điểm trên, sau khi nhận tin báo về chiếc xe ba gác nghi trộm cắp đang đậu ở thôn Bình Châu (xã Bình Sơn), Trưởng Công an xã Bình Sơn Lê Huy Cao cùng một số cán bộ khác đến hiện trường để xác minh vụ việc.

Nội dung clip mô tả, khi lực lượng công an có mặt, anh Đậu Ngọc Hoàn đứng ra nhận là xe của mình, đang bị hỏng hóc dừng bên đường để sửa chứ không phải xe ăn cắp. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, anh Hoàn ngồi trên xe không chịu xuống thì bất ngờ bị Trung tá Lê Huy Cao đạp, đấm liên tiếp vào người dẫn đến bị thương, chảy máu vùng đầu, tai… Sau đó, anh Hoàn bị công an còng tay.

Theo người nhà nạn nhân, sau khi bị đánh, người nhà đã xin gỡ còng tay và đưa anh Hoàn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Hiện anh Hoàn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Clip do người dân đăng tải trên mạng xã hội ghi lại toàn bộ sự việc với sự chứng kiến của nhiều người, gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, clip ghi lại có sự xuất hiện của nhiều công an, dân quân tự vệ và một số người dân địa phương, nhưng không có ai can ngăn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, đã chỉ đạo Công an huyện Phú Riềng báo cáo rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của ngành công an và quy định của pháp luật.

“Khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an xã Bình Sơn đã xuống hiện trường để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, trong khi thi hành nhiệm vụ, lực lượng công an xã Bình Sơn đã có hành động phản cảm, gây bức xúc cho người dân. Chúng tôi đang nhanh chóng xử lý vụ việc theo quy trình, sai đến đâu thì xử lý đến đó, dứt khoát không bao che. Nếu cần thiết phải tạm đình chỉ để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm”, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng cho biết, đơn vị đã có văn bản tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đình chỉ công tác thời hạn 2 tháng đối với Trung tá Lê Huy Cao, Trưởng Công an xã Bình Sơn, để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị đánh.