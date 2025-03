Bình Thuận: Đang cháy cực lớn trên Núi Tàu, đe dọa hàng chục hộ dân

Đám cháy rất lớn đang xảy ra tại Núi Tàu (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: NDCC

Tối 20-3, ông Đặng Thiện Viên, Chủ tịch UBND xã Phước Thể, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) xác nhận, tại khu vực Núi Tàu đang xảy ra vụ cháy rất lớn, lửa đã lan tới đỉnh núi và chưa thể thực hiện biện pháp chữa cháy.

Hiện trường đám cháy lớn đang xảy ra tại Núi Tàu (tỉnh Bình Thuận). Video do người dân cung cấp

Theo ông Trần Thiện Viên, vào chiều cùng ngày, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại khu vực dưới chân Núi Tàu, nơi có nhiều hộ dân sinh sống.

Ngay sau đó, do có gió to, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, đám cháy lan rộng ra diện tích nhiều hécta. Đến khoảng 21 giờ tối, đám cháy đã lan rộng lên tới đỉnh Núi Tàu.

Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường vụ cháy. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Phước Thể Trần Thiện Viên, do địa hình Núi Tàu trắc trở, xe chữa cháy không thể vào bên trong. Đồng thời, do đêm tối, lực lượng chữa cháy cũng không thể đưa ống nước chữa cháy lên khu vực đỉnh núi để dập lửa.

"Hiện đám cháy đang tiếp tục lan rộng, lực lượng chữa cháy "bất lực" nhìn đám cháy lan rộng mà chưa thể làm gì", ông Trần Thiện Viên cho biết.

Đám cháy đang đe dọa hàng chục hộ dân sống dưới chân Núi Tàu

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân Núi Tàu, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng để kêu gọi bà con đến khu vực an toàn. "Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng chục hộ dân gần khu vực cháy. Nguyên nhân vụ cháy có thể do sự bất cẩn của người dân khi đốt rác, hoặc vứt tàn thuốc lá", ông Viên thông tin.

Theo ghi nhận, sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý vụ việc.

NGUYỄN TIẾN