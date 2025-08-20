BlueCo và Strasbourg: Thí nghiệm trẻ hóa triệt để tại Ligue 1

Strasbourg trở thành đội bóng đầu tiên trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu có đội hình xuất phát gồm toàn bộ cầu thủ sinh sau năm 2000. Ảnh: Racing Club de Strasbourg Alsace

Chiến thắng 1-0 trong trận derby trước FC Metz trong ngày khai cuộc Ligue 1 2025/26 giúp RC Strasbourg trở thành đội bóng đầu tiên trong năm giải bóng đá hàng đầu châu Âu có đội hình xuất phát gồm toàn bộ cầu thủ sinh sau năm 2000 - tức độ tuổi dưới 25.

Kể từ khi BlueCo tiếp quản Strasbourg vào năm 2023, đội bóng đã có những nỗ lực tinh giản đội hình, bán hoặc cho phép các "tài năng giàu kinh nghiệm" (cụ thể là các cầu thủ trên 23 tuổi) ra đi và thay thế họ bằng những nhân tố trẻ hơn. Điều này từng gây ra một số bất đồng nội trong những ngày đầu của kỷ nguyên BlueCo tại Strasbourg.

BlueCo không hề giấu việc xem Strasbourg là một lò luyện tài năng trẻ, nơi họ có thể ươm mầm những cầu thủ cho những giải đấu cạnh tranh. Họ cũng không hề che giấu việc đội bóng Ligue 1 đóng vai trò là "sân sau" cho láng giềng Chelsea hay rộng hơn là Premier League, như mùa hè năm nay với Andrey Santos (hiện đang là một phần của đội hình Chelsea) hay Habib Diarra (đã được bán cho Sunderland) - hai cầu thủ từng giữ băng đội trưởng Strasbourg mùa trước.

Strasbourg đã là bệ phóng cho Andrey Santos trở lại Chelsea mùa này. Ảnh: Getty Images

Ngay cả những người chỉ trích mô hình đa câu lạc bộ bóng đá của BlueCo gay gắt nhất cũng khó mà phủ nhận rằng mùa trước, dự án đã tỏ ra hiệu quả trên sân cỏ. Bất chấp sự chệch choạc vào cuối mùa giải từng khiến câu lạc bộ thua hai trận cuối và suýt chút nữa bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Nhưng việc có mặt tại Europa Conference League vẫn là khác biệt tuyệt vời tại Strasbourg sau nhiều năm quen mặt trong cuộc chiến trụ hạng.

Và đến trận mở màn mùa giải năm nay, Le Racing lại bắt đầu "thí nghiệm" mới với một đội hình trẻ trung hoàn toàn mới, chỉ 4 cái tên mùa trước còn sót lại. Thi đấu một trận derby không hề dễ dàng. Strasbourg áp đảo về mặt thống kê, kiểm soát bóng và khiến Metz chỉ tung ra vài cú sút, nhưng không có lần nào trúng đích. Nhưng cũng phải đến phút 86, họ mới tìm được mành lưới đối phương với pha lập công của tân binh Joaquin Panichelli.

Nhiều ý kiến cho rằng Strasbourg đã có thể áp đảo Metz hơn, nhưng cần lưu ý rằng Strasbourg có thói quen khởi đầu mùa giải chậm chạp. Năm ngoái, họ chỉ giành được một chiến thắng trong năm trận đầu tiên, và có khả năng họ sẽ phải đối mặt với tình huống tương tự với một đội hình trẻ và có nhiều thay đổi. Việc chờ đợi cho đến khi những tài năng mới này thể hiện hết tiềm năng của mình tại Strasbourg là viễn cảnh nhãn tiền. Và thử thách với các chàng trai trẻ Strasbourg mùa này không chỉ ở Ligue 1 mà còn tại Conference League, trận playoff chuẩn bị đến và không có chỗ cho những tài năng sửa sai nếu vấp ngã. Thách thức cho chính sách trẻ hóa tại Strasbourg của BlueCo ở mùa giải 2025/26 đã được nâng lên tầm cao mới.

Tin liên quan Strasbourg đón cú hích từ Chelsea để hướng đến thành công mới

QUANG ANH