Bộ Y tế vào cuộc vụ đỉa trong bình nước khoáng tại trường mầm non

Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục An toàn thực phẩm cùng Sở Y tế tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị chức kiểm tra, xác minh thông tin, lấy mẫu các sản phẩm thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm (nếu có).

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra vụ việc nêu trên, báo cáo về UBND tỉnh Quảng Bình trước ngày 11-5.

Trước đó, ngày 25-4 Trường mầm non xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy nhận lượng lớn bình nước loại 20 lít từ Công ty Cổ phần nước khoáng Bang (Lệ Thủy) và cất vào kho. Đến ngày 28-4, khi đưa một trong những bình nước vừa nhập về để sử dụng thì bất ngờ phát hiện có đỉa bên trong. Giáo viên của trường này phát hiện dị vật và dùng điện thoại quay lại.

Trong đoạn video, khi giáo viên lắc bình nước, một con đỉa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển trong bình.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Quảng Bình đã cử đoàn trực tiếp làm việc và kiểm tra công tác sản xuất tại Công ty Cổ phần nước khoáng Bang.

Ban Giám hiệu Trường mầm non xã Phong Thủy cho biết, trường đã làm việc với đại diện công ty, không đòi đền bù vật chất và tinh thần, chỉ yêu cầu công ty xem xét lại tất cả các khâu từ sản xuất, lọc nước, xuất kho, vận chuyển nhằm đảm bảo an toàn hơn.

Ông Trần Hữu Hóa, Giám đốc Công ty cổ phần nước khoáng Bang cho biết, khi phát hiện sự việc đơn vị đã có lập biên bản nhưng vì trường không đòi bồi thường nên cấp dưới đã đưa đi tiêu hủy. Hiện công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng để xác định chất lượng nước.

“Tôi thừa nhận đó là bình nước do Công ty chúng tôi sản xuất, số lô là của đơn vị. Bình nước trong clip thì ở trên là còn nguyên giấy bóng, nhưng ở vòi nước không còn nguyên giấy bóng, bình nước đã vơi một phần.

Về cá nhân, tôi nghĩ có ai đó vì cạnh tranh không lành mạnh nên bỏ con đỉa qua vòi nước. Tôi mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, nếu do chúng tôi sản xuất, vận chuyển không đảm bảo, Công ty chúng tôi sẽ khắc phục mọi hậu quả. Nhưng nếu không phải do chúng tôi, thì chúng tôi cũng mong là thương hiệu nước khoáng Bang vẫn tồn tại để đảm bảo ổn định sản xuất, nuôi sống công nhân nhà máy”.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện bình nước có đỉa đã không còn nên việc làm rõ nguyên nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Về việc nước của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang có đảm bảo chất lượng hay không cũng phải chờ vì chưa có kết quả xét nghiệm.