Bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh khẳng định bản lĩnh trên sân đấu

Lội ngược dòng ngoạn mục ấn định chiến thắng 2-1 ở 3 set đấu, đội bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh đã xuất sắc lên ngôi vô địch Vòng chung kết môn Bóng chuyền nam thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 (NUC Volleyball 2026). Thành tích này là dấu mốc đáng tự hào, ghi nhận nỗ lực tập luyện, tinh thần thi đấu đoàn kết và quyết tâm của tập thể vận động viên nhà trường.

Chiều ngày 1-10, lượt trận cuối cùng Vòng chung kết môn Bóng chuyền nam thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 diễn ra kịch tính tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Thành phố Hải Phòng). Ở lượt trận này, Đội bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh chạm trán với Đội bóng chuyền nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Năm nay, giải đấu quy tụ 16 đội bóng gồm 8 đội nam và 8 đội nữ đã giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết toàn quốc. Đây là những đội bóng đã trải qua quá trình thi đấu và tuyển chọn tại vòng loại ở ba khu vực Bắc, Trung và Nam trong suốt một tháng, qua đó giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết.

Ở nội dung nam, khu vực miền Nam đóng góp ba đại diện gồm Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM; Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM. Đại diện khu vực miền Trung là Đại học Đà Nẵng.

Khu vực miền Bắc có Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Suất còn lại thuộc về đội chủ nhà Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đến với giải đấu năm nay, đội bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh mang theo quyết tâm cao, cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết và khát vọng chinh phục thành tích. Việc góp mặt tại sân chơi quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất cả nước là cơ hội để các vận động viên nhà trường thử sức, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực.

Trong suốt quá trình thi đấu, các vận động viên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tập trung và ý chí quyết tâm. Mỗi trận đấu là một thử thách đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí, khả năng tổ chức chiến thuật và bản lĩnh trước áp lực cạnh tranh. Sự đồng lòng của toàn đội, cùng tinh thần thi đấu hết mình, đã góp phần tạo nên hành trình đáng nhớ tại giải.

HOÀNG NAM